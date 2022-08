“Veo un gobierno decidido a caminar a la par de los que producen, agregan valor y generan empleo y riqueza para nuestra provincia”, agregó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, visitó diversas localidades del departamento San Cristóbal, en donde recorrió obras que lleva adelante el gobierno provincial, dialogó con vecinos, empresarios y la prensa local. “En cada rincón de la provincia encontramos inversión real y obra pública. Desde cosas chiquitas como un ripio, un cordón cuneta o iluminación led; hasta obras de pavimentación, cloacas, agua, caminos rurales. Obras trascendentes y transversales, como la Ruta 9, acueductos y gasoductos en marcha. Esto da empleo, mejora la calidad de vida de la población y permite que cada persona pueda formar un proyecto de vida en el lugar en el que nació, con acceso a salud, educación y trabajo”, señaló.

“Veo un gobierno decidido a caminar a la par de los que producen, agregan valor y generan empleo y riqueza para nuestra provincia. Pero venimos de tantos años de atraso, en los que no se hizo absolutamente nada. Hoy tenemos que ponernos al día después de muchos años en los que no se avanzó. Tenemos pavimentación de rutas que eran impensadas, como la 39. O ingresos a pueblos que no existían, como en Los Amores. Hay una situación de atraso muy grande”, remarcó.

Asimismo, Mirabella se refirió a la situación económica que atraviesa Argentina y su impacto en la provincia de Santa Fe. “Es un contexto muy complicado, pero veo a la provincia con una dinámica importante y una actividad económica de envergadura. Santa Fe lideró la recuperación del empleo registrado en el país y el superávit en la balanza comercial, porque exportamos mucho más de lo que importamos. Lideramos las industrias de la carne, láctea, biotecnología, maquinaria agrícola, biodiésel a partir del aceite de soja. La diversidad es muy grande y el empuje es muy grande. Lo que no acompaña es una situación macroeconómica muy compleja, en la cual muchas empresas que necesitan importar insumos para producir no pueden hacerlo por la restricción de dólares”, enfatizó.

En primer lugar, el legislador visitó la ciudad de Suardi y recorrió la empresa ProdasAgro, especializada en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Luego, recorrió obras del Plan Incluir que están en ejecución, incluyendo la pavimentación de calles.

Posteriormente, el diputado estuvo presente en San Guillermo junto al presidente del Centro Comercial, Leandro Blengino, con quien visitó el Parque Municipal donde se va a realizar la Expoferia entre el 14 y el 16 de octubre. En la misma localidad, también recorrió las instalaciones del SAMCO y el Club Unión.

Hacia el final del día, el legislador visitó la localidad de Villa Trinidad, donde fue recibido por el presidente comunal José Luis Sánchez. También estuvo presente en Ceres, en donde recorrió las instalaciones del Centro de Educación Física y el Club Atlético Ceres. Finalmente, Mirabella concluyó la jornada en San Cristóbal.