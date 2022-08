El tercer capítulo de este clausura se puede decir que sirvió para que nadie se saque ventajas y todos sigan esperanzados. En Selva el local, y líder del torneo empató 0 a 0 con Libertad. En Ceres, Central y CAT terminaron 1 a 1. En Arrufo, en Ambrosetti y San Guillermo todos los cotejos terminaron 2 a 2. CACU tuvo fecha libre.

En lo extradeportivo, hay que destacar la denuncia del arquero suplente de Unión Arrufo contra el entrenador de San Lorenzo Tostado en la comisaria de Arrufo por lesiones leves tras el cotejo en la cancha arrufeña, donde hubo incidentes en el cierre del cotejo entre protagonistas.

En la cancha de Central, en un hecho aislado fue herido con un arma blanca un joven en la tribuna local. Se investigan las razones de este incidente.

Primera División

Selva: 0

Libertad: 0

Unión A: 2 Gabriel Santillan (p)- Alexis González

San Lorenzo: 2 Gervasoni- Benítez E/C



San Lorenzo A: 2 Alexis Camargo (2)

Ferro Dho: 2 Vaquer- Lucio Perren

Exp: Fernández (FD)



Unión SG: 2 Matías Porporatto- Ezequiel Larrea

Unión y Juventud: 2 Rubén Coria- Barraza



Central: 1 Mario Flores

At. Tostado: 1 Mauro Bodoira (EC)



Posiciones Primera

Selva 7- Libertad 5- Unión A. 5- CCAO 4- San Lorenzo Ambrosetti 4- CACU 4- Unión Sg 4- Unión y Juventud 2- Ferro 1- CAT 1- San Lorenzo T 1

Próxima Fecha

CACU vs Unión A

San Lorenzo T vs Unión SG

Unión y Juventud vs Selva

Ferro Dho vs CAT

Libertad vs San Lorenzo A

Libre: Central