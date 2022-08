Unión Arrufó, el único ganador de la fecha

Se fue la cuarta fecha del torneo clausura. Este domingo se jugó el grueso de la fecha que dejó solamente el meritorio triunfo de Unión Arrufo en cancha de CACU después de muchos años. Selva, líder del torneo empató 2 a 2 ante Unión y Juventud, y ahora comparte la punta con el equipo de Acosta. En San Cristóbal en otro partido intenso, Ferro y CAT igualaron 2 a 2, mientras que en Tostado, San Lorenzo y Unión SG también empataron pero 1 a 1.

En sub 23, el líder es San Lorenzo Ambrosetti con 10 unidades, y se arrimó Unión y Juventud con 8. Ambos se enfrentan el próximo domingo.

Unión B: 2 Brahian Gaitán- Federico Cantadori

At. Selva: 2 Julián Córdoba- Santiago Córdoba (p)



Ferro Dho: 2 Joaquín Diez- Mario Sotomayor

At. Tostado: 2 Alexis Sosa- Gonzalo Algarbe (p)

Exp. Leandro Ojeda (CAT)



San Lorenzo: 1 Kevin Bustos

Unión SG: 1 Ezequiel Larrea

Exp: Martin Chávez (SLT)



CACU: 1 Jorge Elia

Union A: 2 Gonzalo Santillán- Diego Armando Díaz

Exp: Ezequiel Pascuale (CACU)

Posiciones Reserva

San Lorenzo A 10– Unión y Juventud 8- CACU 7- Ferro 7- Libertad 5- CCAO 5- San Lorenzo T 4- Selva 2- Unión Arrufo 2- Unión SG 2- CAT 0-

Posiciones Primera

Selva 8– Unión A. 8- Libertad 6- San Lorenzo Ambrosetti 5- Unión Sg 5- CCAO 4- CACU 4- Unión y Juventud 3- Ferro 2- CAT 2- San Lorenzo T 2

La próxima fecha

Unión SG vs CACU

Central vs Ferro Dho

Selva vs San Lorenzo T.

San Lorenzo A vs Unión y Juventud

CAT vs Libertad

Libre. Unión Arrufo