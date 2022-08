El problema se agrava por distintos reclamos gremiales que vienen llevando a cabo en varias fabricas del país. Esto hace que los precios se incremente por el desabastecimientos de este producto. En la ciudad de Santa Fe las casas de venta no son ajenos a esta dificultad de abastecimiento y al incremento en los precios que se inflan a un ritmo descontrolado. El Litoral relevó que los precios de las cubiertas tienen un incremento mes a mes entre un 5% y 8%. Los comercios oficiales de las marcas de neumáticos Fate y Pirelli de la capital provincial advirtieron estas demoras para abastecerse, que se debe a que la producción a nivel nacional está envuelta no solo en los problemas sindicales que hicieron paralizar la fabricación en las últimas semanas, sino también por complicaciones de importación de la principal materia prima que es el caucho y que viene de Brasil.

"La entrega se está demorando por los inconvenientes en la producción y el envío desde las fábricas, por eso estamos demorando en cumplir con la demanda. Hay muchísimo problema de abastecimiento", coincidieron los comerciantes consultados.

A cruzar la frontera

El precio en la capital provincial, de un rodado chico (R14) ronda entre los $25.000 y $30.000; mientras que un neumático de mayor dimensión (rodado 16) se vende alrededor de $50.000 y $55.000.Afuera, más barato

Ante esta situación, cada vez son más los santafesinos que deciden cruzar a países limítrofes para hacer el cambio de cubiertas, ya que se consiguen a mitad de precio que en los comercios argentinos. Mauricio Rubino fue uno de los tantos santafesinos que decidió hacer números y sacar la cuenta que viajar hasta Paysandú (Uruguay) a reponer los neumáticos, le convenía.

"En tres horas llegué a Paysandú, crucé sin ningún problema y al regreso tampoco", contó Mauricio, quien previo al viaje pidió el presupuesto por cuatro cubiertas y le pasaron la mitad del precio del que le pasaron en Santa Fe.

"Acá me salían $ 374.000 y en Uruguay las pagué con tarjeta de débito, de manera tal que el cambio fue a un dólar turista (entre $240 y $250) y me terminaron saliendo $170.000", mencionó. Mauricio viajó hace una semana y lo acompañó otro amigo que fue en su auto, quien también aprovechó la diferencia. "Pagó $70.000 las cuatro cubiertas para un Corsa", contó, cuando acá el valor que le ofrecían era alrededor de $120.000.

Además, el santafesino hizo mención a los gastos del viaje que hay que sumar. Un tanque de combustible (entre $6.000 y $7.000); más el cruce por el puente Colón-Paysandú ($2.600 ida y vuelta).

También en Asunción

María José, también santafesina, viajó hasta Asunción, la capital paraguaya. "Tenes un montón de lugares con todas las marcas. Nosotros compramos unas cubiertas chinas (marca Sansey) y en total pagamos $42.000 (rodado 14 para un auto Onix Joy) con la colocación, alineado y balanceo", precisó y señaló que "cuando te colocan las ruedas te cortan los pelitos y las ensucian para que en la aduana no te hagan problema".

Entre otros gastos, la santafesina detalló que en combustible gastó $10.000 y alojamiento por dos noches unos $15.000. "Acá estaba hace un año ahorrando para llegar a cambiar las cubiertas y no llegaba nunca porque todo el tiempo estaban aumentando", indicó.