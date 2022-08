Estafan con una chequera falsa del Pte. Comunal de Monte Oscuridad

Boscarol dijo que los estafadores le sacaron mercadería por unos 120 mil pesos a un comerciante de Rafaela al presentar mi cheque. Consultó por teléfono con el banco y le dijeron que mi cuenta estaba en orden pero al presentar el cheque le dijeron que era inválido porque no coincidía con mi número de cuenta.

También habría cheques en Morteros por montos de 40 mil a 50 mil pesos, por eso estoy alertando que no los acepten. A mí no me causa perjuicio, pero sí a la persona que los recibe porque después no puede cobrar.

La operatoria no la hacen personalmente, sino que los delincuentes compran por teléfono y dicen que les mandan un valor con un comisionista, por eso no tenemos datos todavía de las personas que estarían realizando la maniobra.