Sergio Massa parte a Estados Unidos para una gira que tendrá reuniones con el FMI y Banco Mundial

Rumbo a Washington

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, parte este lunes rumbo a Washington para iniciar una gira por Estados Unidos en busca de inversiones y divisas.

La salida se da luego del anuncio de la medida que le reconocerá un dólar a $200 a los productores sojeros. En base al compromiso de los agroindustriales ante el funcionario, en las próximas 72 horas garantizarán el ingreso de US$ 1.000 millone. Massa viajará acompañado por su vocero, Santiago García Vázquez, y su asesor internacional, Gustavo Martínez Pandiani, para comenzar este martes por la mañana reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, del Tesoro y de organismos internacionales, así como también con empresarios e inversores.

Previo a esta partida, este domingo viajó también hacia Washington la comitiva integrada por el equipo económico de Massa, para mantener desde este lunes reuniones presenciales con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que darán inicio formal a la segunda revisión del acuerdo, previo al encuentro entre el ministro y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, que tendrá lugar el próximo lunes, 12 de septiembre. Se espera que Massa se reúna también con el resto de la gerencia del FMI, incluida la primera subdirectora gerente, Gita Gopinath, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, detallaron fuentes del Fondo.

La segunda revisión del programa requerirá luego una aprobación del Directorio, que gatillará un desembolso por US$ 4.100 millones necesarios para robustecer las reservas y hacer frente a los pagos con el organismo internacional.

En cuanto a la agenda de Massa, además de la reunión con Georgieva está previsto un encuentro con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; y con el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, a quienes les solicitará la aceleración de desembolsos para el país. En tanto, habrá reuniones con máximas autoridades del Tesoro de EEUU, con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria entre la AFIP y el IRS para detectar irregularidades y eventual evasión tributaria.

También se espera que mantenga encuentros con funcionarios de la Casa Blanca, y con directivos de las principales empresas que forman parte de la American Chamber of Commerce.