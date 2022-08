“Sergio Massa es lo mejor que le puede pasar al país en estos duros momentos”

-¿Teniendo en cuenta su cercana relación, cómo tomó la designación de Sergio Massa como “Superministro”?

Con mucha prudencia, pero también con mucha alegría porque yo conozco las enormes capacidades que tiene Sergio. El es un hombre de una gran inteligencia y con una enorme capacidad de trabajo que ha sido importante no sólo para el diálogo y la búsqueda de consensos de las fuerzas que integran el Frente de Todos sino también para el diálogo con la oposición , que también es responsable de dar soluciones a una situación tan compleja como la que atraviesa la Argentina. Más allá de las dificultades que el país traía, relacionadas con el endeudamiento enorme que dejó el gobierno anterior y sumado a las problemáticas que ha tenido que abordar este gobierno como fue la pandemia, la situación internacional sumado a los problemas inflacionarios y algunos desaciertos que se han tenido en estos momentos difíciles, todo esto requería medidas urgentes, no sólo un cambio de nombres en algunos ministerios sino de una reestructuración del gobierno nacional. Y en esta reestructuración, en este repensar el gobierno nacional hacia adelante, siempre creí que la única persona que podía ponerse al frente de esto era Sergio. Sergio tienen una enorme capacidad de diálogo, que es lo que más necesitamos en estos momentos difíciles. El ha demostrado en su gestión como presidente de la Cámara de Diputados que es un dirigente maduro, preparado. Sergio es un verdadero dirigente político que tiene relaciones con todo el arco político argentino, que tiene muy buen diálogo con el sector productivo, con el sector industrial y un marco de relaciones que excede lo local, relaciones internacionales que para sortear los desafíos de este tiempo van a ser muy necesarias.

-Cuando se fue Martín Guzmán ya se hablaba de este desembarco de Sergio Massa como un superministro, ¿Qué fue lo que dilató la situación a tal punto que en el medio se nombraron otros funcionarios y funcionarias como Silvina Batakis por ejemplo?

Bueno, a los Ministros los designa el Presidente y después existe ese tiempo necesario para establecer cuales son las herramientas y los resortes del Estado para poder llevar adelante la gestión. Yo siempre sentí que Sergio estaba dispuesto a hacer te diría un aporte patriótico, pero había también había que analizar otras circunstancias. La salida de Sergio de la presidencia de la Cámara de Diputados no era un tema menor, estimo que ha sido también uno de los elementos que se ha tomado en consideración, porque justamente necesitamos leyes y necesitamos salir de esto de poner palos en la rueda entre una clase política que tiene que dar respuestas. En este sentido de verdad espero que la oposición tenga la madurez y la sensatez necesaria para tratar de colaborar en un momento tan difícil, así que creo que ese tema también debe haber sido un elemento para que se dilate la situación; eso más una visión que tenía Sergio de que primero había que lograr fortalecer el rumbo a partir de un consenso político , después ver y analizar la situación de emergencia para poder salir de ella, y en tercer lugar ver los hombres y los nombres, así que yo creo que ese ha sido el camino y la verdad que tengo mucha confianza de que va a lograr con su gestión encauzar el rumbo. Porque a Sergio Massa le tienen confianza muchos actores, por eso ha producido este enorme diálogo con fuerzas políticas que van más allá del Frente de Todos y evidentemente el Presidente le tiene confianza, de hecho ha dicho que Sergio es el hombre más preparado para conducir la administración de la Argentina. Así que confío plenamente en que es quien puede reencauzar una situación tan difícil y creo que es un gesto de gran generosidad de su parte el haber aceptado esta misión. Es una de las cosas que valoro y respeto de Sergio, su valentía, y su deseo de ayudar.

-¿Esto de algún modo lo posiciona a Massa como figura política de cara al 2023, si sale airoso de este desafío podría ser candidato a presidente?

Mire, yo sinceramente creo que falta muchísimo para eso. Y no lo digo como una frase hecha, de verdad siento que es casi una falta de respeto para las argentinas y argentinos que la están pasando tan mal, que no llegan a fin de mes, que no tienen empleo, que están preocupadísimos por la situación económica y social del país. Antes de pensar en candidaturas hay que superar esta enorme crisis. Yo creo que Sergio a pesar de ser un hombre joven todavía, tiene la experiencia la madurez necesaria, una trayectoria grande y consolidada, y también los tropezones y los aciertos que un dirigente debe tener para llevar adelante una tamaña tarea como esa. Ahora lo importante es encauzar el gobierno, tratar de darle un cierre a esta crisis. Ojalá estabilicemos la economía, resolvamos poco a poco los problemas que tenemos históricamente como es la inflación y sobre todo retomemos el camino del crecimiento con desarrollo e inclusión social que creo que lo que todos estamos anhelando. Para hablar del futuro primero tenemos que resolver este presente tan difícil.

-¿Cree que el nombramiento de Massa garantiza el diálogo entre el Presidente y su Vice?, porque Massa es esa persona que durante todo este tiempo ha venido realizando ese trabajo de ser un nexo , un mediador para que haya diálogo entre ellos

Yo siempre digo que Sergio es un dirigente moderno, que entiende como funcionan las coaliciones de gobierno que son expresiones relativamente nuevas en la política no solo en Argentina sino también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Con una sociedad que tiene diversidad de pensamientos, y que se fue alejando un poco de los partidos políticos estáticos y cerrados, hay que entender que a veces eso lejos de ser un inconveniente tiene que ser un elemento enriquecedor de una coalición. Pero bueno, eso también requiere reglas y creo que Sergio ha sido un elemento muy importante en la coalición de gobierno, por eso digo que creo que este es el camino, la impronta que Sergio le va a poner en el ámbito de su gestión y estoy seguro porque es lo que expresó con claridad en el tiempo que le tocó conducir la Cámara de Diputados. Bienvenido sea que esto pueda ser un punto de encuentro , no sólo de los integrantes del Frente de Todos sino de la Argentina toda. Vuelvo a insistir, es necesario ampliar la mirada y poder volver a reconstruir la confianza que hace muy poco tiempo nos dieron las argentinas y los argentinos para encarar un proyecto de progreso, de crecimiento y de desarrollo con inclusión, con justicia social . Es un camino difícil pero le tenemos mucha confianza. Cre que esta confianza que le han depositado el presidente y la Vice tiene que trasladarse a la población que está anhelando que salgamos de esta difícil situación.

-¿Cómo ve al Frente Renovador en la provincia de Santa Fe?

Mire, en Santa Fe el Frente Renovador también debe ser una prenda de diálogo para lograr esa unidad en la diversidad que tanto nos cuesta y también una prenda de diálogo con la oposición para resolver temas tan difíciles como la inseguridad, la ola de violencia. Creo que es un camino que nos expresa, nos representa, seguir defendiendo el trabajo, el vínculo y diálogo con los sectores productivos, seguir defendiendo a la clase media como lo venimos haciendo , creo que ese es el rumbo, tratar de aportar ideas para transformar los planes sociales en empleo genuino y tratar de desarrollar las capacidades en una provincia que tiene las mejores condiciones para lograrlo. Por mi parte trabajo todos los días desde mi lugar como diputado del Frente Renovador para hacerlo y para honrar un espacio que hoy tiene un rol protagónico en la Argentina.