Fue rumor la semana pasada y confirmación en esta. Mecall se va de San Cristóbal y con ello se paralizan, momentáneamente, los trabajos para la instalación del torno bajo piso que tantas soluciones traería al Belgrano Cargas.

“Es un tema que nos puso en vilo, estamos muy esperanzados de encontrar una rápida solución, pero lo que la gente debe saber que, más allá de las especulaciones que se hicieron, la empresa rescinde su contrato por incumplimiento principalmente”, empezó relatando Marcelo Andreychuk, Concejal y Delegado Gremial de la Unión Ferroviaria. “El problema empezó en mayo del año pasado, post licitación, desde ahí ellos ya se retrasaron y demoraron el inicio de la obra, produciéndose así un desfasaje económico, un incumplimiento en las formas y tiempo que se había celebrado el contrato entre la empresa y la ADIF, llegando a este punto donde se le debe dar de baja a la empresa”.

Además, Andreychuk contó que hacía unos meses ya hubo un inconveniente que pudo ser subsanado, pero hoy se agotaron las instancias, aunque remarcó que “no se lo bajó por un presupuesto del estado, no se baja porque no obra no vaya a continuar o porque haya alguna decisión política de no hacerla, la realidad es que la obra se cae porque quién debía cumplir no lo hizo, pero también debe constar que ya estamos haciendo todo lo posible para que una nueva empresa llegue, resta ver si se llamará a nueva licitación o se hará por concursos de precios”.

Por último, el edil y delegado gremial recalcó que “los tornos hace años que ya están acá en San Cristóbal, al igual que las herramientas y el tractor, solo falta el lugar donde colocarlos, contratar más operarios y ponerlo en funcionamiento que, por cierto, será de vital importancia para el Belgrano Cargas, no solo dando más soluciones, sino mejorando tiempos en reparaciones”.