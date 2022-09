Se disputó este domingo, a pesar de las condiciones de inestabilidad la 7° fecha del torneo clausura liguista. En San Cristóbal Ferro Dho consiguió su primer triunfo del certamen al ganarle a Libertad 2 a 1 en un cotejo friccionado y lleno de polémicas.

Fue un partido parejo, donde los dos tuvieron chances de abrir el marcador, pero recién a los 25 del ST Afaticatti puso en ventaja a Libertad, pero a los 33, y luego de una jugada fortuita, Baudino puso la parda y a los 50, cuando moría el partido, Joaquín Diez aprovechó un rebote y mandó la pelota al fondo del arco para darle la victoria a Ferro luego de 7 partidos.

Lamentablemente, luego de la conversión del mediocampista, un hincha de Ferro entró a la cancha a festejar e insultar a los rivales y, si bien la situación fue rápidamente disuadida, ya se especula con que a Ferro le suspendan el campo de juego para lo que resta del torneo, medida que complicaría al Verde quién todavía está obligado a ganar lo que le queda por delante para no depender de nadie más.

En Ambrosetti, CACU le robó un importante empate a San Lorenzo 2 a 2. San Lorenzo de Ambrosetti se puso en ventaja con goles de Simonatti y Caballero en la primera parte pero en el segundo tiempo se pinchó y la visita lo empató con tantos de "el turco" Elía y Muñoz para cerrar la historia en igualdad.

En Ceres, Central Argentino hundió a Unión de Bandera al ganarle 2 a 1. Central consiguió abrochar su clasificación a la liguilla. En Tostado se disputó el superclásico, con triunfo local 2 a 0. En tanto el puntero, Atlético Selva salvo su invicto ante Unión Arrufo empatando 1 a 1. En sub 23 cambió el liderazgo del torneo, ahora manda San Lorenzo de Ambrosetti con 14 unidades.

Posiciones Reserva

San Lorenzo A 14– Union y Juventud 13- CCAO 12- Selva 9- San Lorenzo T 9- Union SG 8- CACU 8- Ferro 8- Libertad 6- CAT 4- Union Arrufo 2

Posiciones Primera

Selva 15 (c)– Central 13 (c)- Union Sg 11- (c)– Libertad 9- San Lorenzo Ambrosetti 9- Union A. 9- CAT 6- San Lorenzo T 5- CACU 5- Ferro 5- Union y Juventud 4-

Próxima Fecha

Unión y Juventud (B) Vs Ferro Dho (SC)

San Lorenzo de Tostado Vs Central Arg. Olímpico

Atl. Ceres Unión Vs Club Atlético Tostado (juegan el jueves 22/09)

Unión Dep. Arrufo Vs San Lorenzo Ambrosetti

Unión San Guillermo Vs Club Atlético Selva

Libre: Atlético Libertad Trinidad VT