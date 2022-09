Arrufó ganó el clásico y se metió en la liguilla

El encuentro arrancó con intensidad y el local movió el marcador temprano con gol de Diego Armando Díaz y minutos más tarde Guillermo Auce le contenía un penal a Alexis González evitando que Unión amplíe el resultado y dándole una vida más al santo que con un remate de Edgar Pérez llegaría a la igualdad pero en la segunda parte una nueva guapeada del 9 visitante que disparó desde la puerta del área y tras un rebote en Maximiliano Simón, el conjunto de Arrufo se quedaría con el cotejo por 2-1.

Ferro Dho consiguió su segunda victoria al hilo y se metió definitivamente en la clasificación. Unión y Juventud prácticamente quedó afuera de la competencia aunque la matemática aun lo sostenga con posibilidades. Central cortó su racha de victorias al empatar en un flojo partido 0 a 0 ante San Lorenzo Tostado que por el momento se queda afuera.

Posiciones Primera

Selva 18 (c)– Central 14 (c)- Unión A. 12 (c)- Unión Sg 11- (c)– Libertad 9- San Lorenzo Ambrosetti 9- CAT 9- Ferro Dho 8- San Lorenzo T 6- CACU 5- Union y Juventud 4

Próxima Fecha

CCAO vs CACU

Ferro vs San Lorenzo T.

San Lorenzo A vs Unión SG

Libertad vs Unión Bandera

CAT vs Unión Arrufo

Fuente El Ambrosettino