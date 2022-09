Mirabella desmiente que haya armado una operación para investigar a Pullaro

A través de un comunicado el diputado nacional del PJ santafesino salió a desmentir las acusaciones diciendo que no hay mensajes ni evidencia que me vincule con este tema. No obstante recordó que el ex policía Alejandro Druetta, condenado por narcotráfico, fue mano derecha de Maximiliano Pullaro