Imhoff: “lejos de resolver o normalizar han lesionado la estructura del CUS”

Hoy vengo a dar respuesta a la situación de público conocimiento, con referencia a la entidad de la cual soy presidente. Club Unidad Sancristobalense. Vengo hablarle al SOCIO del CUS.

Como todos ustedes saben estos años que presidí el club, estuve día y noche trabajando con el corazón en la mano, para poner al Club Unidad en lo más alto. Logramos cumplir muchos de nuestros objetivos propuestos y concretando grandes sueños. Todo lo que parecía imposible fue posible.

Por supuesto que también hubo errores y los asumo; pero siempre, siempre, tomé las decisiones con el afán de favorecer intereses del club Unidad Sancristobalense.

He guardado responsable y prudente silencio, a efectos de finalizar el proceso que inicié yo en representación de la CD, donde me propuse defender todo lo hecho hasta aquí y demostrar la mala intención de las actuaciones.

Tengo que reconocer que es el derecho de todo socio participar, participar para las buenas y participar para las malas.

Quienes han promovido lo que han promovido tienen derecho hacerlo. Yo no me he negado a prestar colaboración. Lo único que debo aclarar a Socios del Club Unidad sancristobalense. Que esta Estampida provocada por estos socios opositores solo perjudica la institución, solo entorpece el normal funcionamiento. Estoy convencido que lo mejor para el club es que se vuelva a elegir a sus autoridades. Luego de pasar por años de pandemia donde nos restringieron contacto social, se afectó la economía de los clubes de barrios, que los socios tengan el beneficio de elegir democráticamente a una Comisión Directiva, es lo correcto.

En referencia a esta gente, si vienen a solucionar las cosas del club y el socio los favorece, está muy bien, ahora si vienen con fines políticos, si vienen con intereses netamente personales, está mal. Pero que quede claro que el CUS siempre estuvo abierto, siempre presto servicios a la comunidad.

Lo que no estoy de acuerdo, que considero un acto reprochable ya que se trata de personas que ostentan la calidad de SOCIOS de la entidad. Es que se trata de un acto de ingratitud hacia el gobierno de la institución, muy penoso, como socios no pueden desconocer el estado en que se encontraba el club cuando inicie mi gestión en 2013 y como está hoy.

No pueden Desconocer todo lo que uno ha hecho por esta institución. Que no solo lo puedo marcar con mayúscula Yo, si no que los invito a que vayan y vean. Considero en mi opinión personal, que el club Unidad, no yo, ha sufrido un golpe de estado institucional, una anomalía que no merecía esta institución, no en este presente, después de tanta lucha para el crecimiento de este maravilloso club.

Durante el periodo de Pandemia y anterior a Pandemia, el club tenia problemas críticos, que todos los que están ligados directa o indirectamente al club lo sabían. Recuerdo que cuando comente a conocidos y amigos mi deseo de participar y colaborar con el Club Unidad, me dijeron que estaba loco, que iba a envejecer más rápido. Pero tome el compromiso, de la mano de mi familia que entendió mi responsabilidad y del cuerpo de personas que me acompañaron. (mis pares dirigentes).

El club unidad no calificaba para una normalización, Es un club que se encuentra operativo, prestando servicios no solo a socios, si no a la comunidad, con órgano de gobierno real (Comisión Directiva), con una economía ordenada y saneada, luego de haber superado situaciones muy críticas que presentaba el club; (como un empleado registrado con ausencia laboral, problemas de infraestructura, concesionario con irregularidades, Problema de estructura del Salón, que debimos clausurarlo, el proyecto de cerramiento de la sede, la nueva unidad gastronómica, deuda con AFIP. Etc., Ocupación de inmuebles sin título habilitante, Problema de mantenimiento del Natatorio, Concesiones que ameritaban una regulación, etc.) Hoy ya resueltos.

La mayoría de las situaciones económicas resueltas tuvieron mi intervención la intervención de mi bolsillo. Pagué con mis propios fondos compra de materiales para prestar mantenimiento al Natatorio, puse de mi propio salario para poder cumplir en tiempo de pandemia con el pago de salarios de los colaboradores del club. Y lo que les digo no es una anécdota, figura en los estados contables.

Aclarar que los balances no se habían presentado si eso es real, pero los balances existen y están firmados y están certificados por el consejo de ciencias económicas y presentados en IGPJ. Tarde, pero están presentados. Cometí una torpeza en ocuparme más de la parte operativa, resolver problemas reales que tenía nuestra institución y no ocuparme con responsabilidad de la parte técnica.

Pero le puedo hablar con honestidad al Socio del Club Unidad que puse lo mejor de mí, mi patrimonio, tiempo valioso que omití estar con mi familia a fin de sanear esta institución.

El 03 de agosto de 2022, presente toda la documentación que me sugería IGPJ Santa Fe. luego de las prórrogas solicitadas, prorrogas que naturalmente necesitaba ya que el proceso de generación de Estados contables, era una tarea muy importante, ameritaba organizar la documentación, controlar, evaluar y formular los cuadros de balance de los periodos que faltaban. Tarea que muy eficientemente desarrollo el estudio contratado. Un dato no menor esos balances están colegiados y sellados por un Consejo de Ciencias económicas con todo lo que eso implica.

Oportuno el momento para aclarar cómo es la situación, esta gente hablo de Intervención, quiero dejar claro al Socio del Club y a la opinión que es cada cosa.

Normalización: Procedimiento excepcional administrativo por medio del cual una asociación civil pueda regularizar o normalizar su funcionamiento documental. Régimen que tendrá como finalidad ordenar y regularizar el padrón de asociados, tarea netamente administrativa de la institución y culminará una vez que fuera electa una comisión directiva.

Intervención: La intervención judicial de una entidad es un tipo medida cautelar, dispuesta por un juez, que afecta la administración de una persona jurídica o humana, puede solicitarse ante la configuración de un peligro real o inminente en la marcha de la asociación que impide aguardar los tiempos habituales hasta obtener una resolución judicial firme. Concretamente, la misma “…importa una interdicción judicial a la marcha de la entidad y al funcionamiento de sus órganos de gobierno que resultan provisionalmente suspendidos”.

La Normalización es un remedio para las instituciones que no cuentan con documental y que allane el camino para calificar a la subsistencia de Persona Jurídica, con todo lo que trae esa calificación, beneficios y acceso a programas provinciales y nacionales que ayuden al crecimiento de la institución.

En la provincia hay más de 200 entidades irregulares, y aquí mismo por trascendidos tengo entendido que usaron la herramienta prevista por la IGPJ, donde en forma voluntaria y en común acuerdo de socios, iniciaron el proceso y hoy, conformaron comisión directiva nueva, con documentación al dia, pero todo con un fin de beneficiar a la institución no de perjudicar. Les recomiendo que miren en YouTube, GO productora “Ferro Dho Renovó Comisión Directiva”.

De la documentación presentada, Solo no contábamos con el registro de asociados rubricado, como consecuencia que el libro existente era continuidad del libro anterior que se había finalizado. Libro que fue utilizado tanto por el honorable Santos Acuña, que Dios lo tenga en la gloria, como la secretaria actual Mercedes. Pero claramente la entidad podía demostrar que los elementos con que se cuenta documentalmente (Registro de asociados 2014 – 2022, Padrón digital borrador años 2010, 2013, 2017, 2022) elementos que son de confianza y acreditar fehacientemente quienes son la totalidad de asociados de la entidad, la categoría que revisten y las cuotas que tengan pagas.

En sentido a que teníamos una economía saneada, habíamos pasado Pandemia y las serias intenciones de convocar a Asamblea General para la elección de autoridades para el mes de septiembre de 2022, como lo informamos a los Socios con un Boletín informativo. Nosotros habíamos iniciado el proceso de contratar un Estudio Contable por voluntad propia, que confeccione estados contables faltantes, que eran 5, allí por el mes de marzo 2022, donde había que tomar la decisión política de correr con los gastos que implicaba la contratación del estudio y contar con los balances. Estamos hablando de más de 270 Mil en Honorarios y Sellados del Consejo. Hecho no menor, ya que siempre la economía del Club marcaba el camino, Primero la competencia federada que implicada dar respuesta a gastos muy importantes y luego el periodo de Pandemia que fueron 2 años muy duro para clubes de barrio.

Esta gente obnubilados por el deseo de gobernar a todo precio la institución. Al conocer las novedades de la IGPJ, lo primero que hacen, es una conferencia de Prensa, contando todo el proceso y ocupándose del presidente del Club. Luego no contento con eso, vienen y dan una entrevista en donde vuelven a ocuparse del presidente del club y se olvidan que ellos iniciaron actuaciones preocupados por la situación del Club.

Antes de venir a la entrevista en el medio local, estos 6 socios opositores, quejosos, se apersonan en sede con el fin de ostentar cargo ejecutivo en la Institución y tomar posesión de los Inmuebles. Patotean a la secretaria administrativa Mercedes, que atendió muy amablemente a esta gente, pero que de ninguna manera iba a acceder a lo que le señalaban con vehemencia, la entrega de llaves de los inmuebles y la documentación existente en secretaria. Hasta tuvo que ser víctima de maltrato verbal por el Sr. Que se encontraba nervioso. Los invito a ver las fotos ilustrativas que postearon en redes sociales un medio que los acompañaba. No satisfechos con eso, una de las Señoras. llamo a la recaudadora de cuota social y la presiono que el día sábado debía entregarle en mano, recaudación con la que contaba y además el padrón de cobranza, si no perdía su trabajo, recordar que la Sra. Desarrolla su tarea por más de 14 años con el Club.

Ni siquiera era la persona designada como normalizadora la que mediatizo todo este proceso, Desconocieron totalmente el procedimiento administrativo que implicaba una Normalización Y lo que generaron es una desestabilización en la institución. Un golpe de estado institucional.

Confundieron al socio y a la opinión pública,

Desorientaron a los concesionarios con vínculo con el Club,

Fueron en contra de los derechos del Socio previsto por los fundadores en la creación del Estatuto, que en el habla de la calificación del socio y las facultades de contar con antigüedad para poder ejercer su derecho a voto.

Estas personas, solo entorpecieron el normal funcionamiento de la entidad.

Labraron un acta a los fines de tomar posesión del inmueble, una barbaridad. Repito es solo una normalización de Padrón de Socios.

Afecto derechos del socio legitimo con antigüedad y calificación como lo prevé el Estatuto de la entidad.

Tiro por la borda un trabajo de años de captación de socios y políticas de prestaciones de servicio al socio.

La maniobra pergeñada por estas personas calo profundo en la economía de nuestra institución. Ya que hoy al no contar con ingresos por cuota societaria, pone en riesgos el pago de salarios de colaboradores del Club.

Pone en riesgo el inicio de colonia y temporada de Natatorio que estadísticamente este 2022 y 2023 iba a ser muy exitosa.

Interfirió en el Proceso Licitatorio del Restaurante, finalizado, que ya tenía beneficiario y en el mes de octubre comenzaba con mejoras edilicias y a desarrollar su actividad gastronómica.

Su relato en medios de comunicación con gran irresponsabilidad ha confundido y desorientado a todo el entorno Club Unidad Sancristobalense y lejos de resolver o normalizar han LESIONADO LA ESTRUCTURA DEL CLUB UNIDAD.

No solo eso, provocaron un caos en la economía del club, ya que con su relato aturdieron a los socios que venían pagando su cuota al día. Un promedio de 300 socios activos que contribuyen con el elemento más sustentable que cuenta la entidad el pago de cuota societaria.

Hoy el club cuenta con 4 colaboradores, 2 personas en mantenimiento, 1 persona en limpieza de estructuras del club y una secretaria administrativa, además de la contratación de la recaudadora de cuota societaria, persona que, con su tarea, realiza un gran aporte a la institución. Toda esa gente se ve preocupantemente perjudicada porque el club no cuenta con ingresos para poder cumplir con el débito laboral de estas personas. Hemos podido dar respuesta al pago salarial hasta la semana anterior al fin de septiembre.

Crearon desconfianza, descredito, entorpecimiento en el normal funcionamiento de esta entidad que funciona correctamente.

Y lo más curioso o incoherente, que la secretaria ofrece una comunicación telefónica con el presidente a la Normalizadora y la misma rechaza la comunicación, manifestando que ella no tenía nada que hablar con nadie, que solo debía tomar posesión del Club. Acto siguiente los mencionados hacen un acta un en donde dejan constancia que no pudieron tomar posesión del Club.

El grupo que acompaña a Schmidt hacen un ACTA a los fines de tomar posesión del Inmueble. Una barbaridad.

Hoy no es el momento preocuparse por la situación del club, encuentran un club regularizado. Hemos pasado momentos muy duros, hemos necesitado apoyo, colaboración, profesionalismo para afrontar difíciles situaciones vividas y yo no vi a ninguna de estas personas acercarse y ofrecer apoyo, ayuda o simplemente dialogo para buscar alternativas de resolución de conflictos.

Luego de haber presenciado un cumulo de elementos que daban a las claras las irregularidades groseras cometidas por la normalizadora Sra. Juana Schmidt y en repudio a tanta injusticia, es que decido iniciar proceso de anular su designación y proponer a una persona honorable con capacidad suficiente y totalmente imparcial para ejercer la tarea que de pronta solución a la actualización del padrón y convoque a asamblea. Para eso nuestra elección fue la Profesora Daniela fontanella, la cual la semana pasada resulta designada Normalizadora.

El normalizador es el que va tiene la función exclusiva de normalizar el padrón de Socios. Les pido a los socios, colaboremos para que pronto sigamos haciendo al Club Unidad cada vez más grande. Pido apoyo incondicional para que juntos sigamos construyendo futuro.