En relación al parte emitido, en la cual se programaba la 10º fecha para este viernes 07/10, debido a la falta de policías adicionales durante el sábado y hasta el lunes 10, en la ciudad de Ceres y Selva.

En Ceres, debían jugar los dos equipos de locales, y la Comisaria 2da no brinda seguridad para dos partidos en la misma hora y en Selva, que también no había adicionales por un evento deportivo en otra ciudad de esa provincia, y considerando, que una vez emitido dicho comunicado, la mayoría de los clubes optaron no aceptar lo propuesto por el ejecutivo, solicitando que se suspenda la totalidad de la fecha y se reprograme para otro día, es por ello que el C.E. de la L.R.C.F.,

RESUELVE:

1) – Hacer Lugar al pedido de suspensión de la fecha y reprogramarla para el próximo domingo 16 de Octubre de 2022, a las 14.00 y 16.00 Hs.-

2) – EL Club Central Argentino Olímpico, deberá informar adonde jugara de local Vs. Unión Dep. Arrufo, como plazo máximo a la secretaria de la Liga, antes de las 12 Hs del día martes 13 de octubre de 2022.-

3) – Comuníquese a los Clubes afiliados, medios de prensa, luego archívese.