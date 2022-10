Liga Ceresina: solo ganó CACU, y no cambió nada en la tabla general

Con finales infartan tés, se disputó la penúltima fecha del torneo clausura en el superior liguista. En Ceres, un triunfo agónico de CACU 1 a 0 con tanto de José Luis Muñoz, terminó con incidentes en el encontronazo de simpatizantes en la salida del estadio.

Otro cotejo que terminó con algunos incidentes fuera del estadio fue el empate en 1 de Central y Unión Deportiva Arrufo. En el resto, Unión SG y CAT igualaron 1 a 1 con un muy discutido arbitraje de Schneller por parte del local, en Selva el local y San Lorenzo Ambrosetti igualaron 3 a 3 con polémico arbitraje de Retamoso.

En Tostado, San Lorenzo y Libertad igualaron 0 a 0. Las plazas 7 y 8 de primara se definirán en la última fecha. En reserva, Central es el nuevo líder al derrotar a Unión Arrufo 4 a 1. San Lorenzo Ambrosetti abrochó su clasificación a semifinales.

SUB 23

ARBITRO: DIEGO BEJARANO

CCAO: 4 Bozalla- Vazquez- Vera- Mendoza

UNION A: 1 Martinuzzi

ARBITRO: MAURICIO ROLDAN

CACU: 1 Gorosito

FERRO: 2 Aldrian- Vanega

ARBITRO: MAURO ROLDAN

SELVA: 2 Diaz (EC)- Agustin Cordoba

SAN LZO A: 0

ARBITRO: MARCELO RETAMOSO

UNION SG: 0

CAT: 2 Roldan- Moreno

ARBITRO: DANIEL BRITEZ

SAN LORENZO: 0

LIBERTAD: 0

PRIMERA DIVISION

ARBITRO: AGUSTIN ROSSI

CCAO: 1 Franco Lencina

UNION A: 1 Quinteros

Exp: Gigena (CCAO)- Tolosa (UDA)- Acosta (UDA)

ARBITRO: HUGO MOREYRA

CACU: 1 José Muñoz

FERRO: 0

Exp: Sotomayor (FD)- Martinuzzi (CACU)

ARBITRO: FERNANDO RETAMOSO

SELVA: 3 Jose Mena- Ruben Maldonado- Alen Grimauldo

SAN LZO A: 3 Edgar Perez (2)-Simonatti

Exp: Gimenez (CAS)

ARBITRO: ALEJANDRO SCHNELLER

UNION SG: 1 Franco Cocchio

CAT: 1 Milton Leiva

ARBITRO: JUAN CARLOS GONZALEZ

SAN LORENZO: 0

LIBERTAD: 0

PÓSICIONES RESERVA

Unión y Juventud 19 (c) – CCAO 21 (c)- San Lorenzo A 16 (c)– Ferro 14- Selva 11- CACU 11- Unión SG 10 (e)- San Lorenzo T 10 (e)- CAT 10 (e)- Libertad 7 (e)- Unión Arrufo 3 (e)

POSICIONES PRIMERA

Selva 19 (c)– Central 16 (c)- CAT 13 (c)- Unión A. 13 (c)- Unión Sg 13- (c)– Libertad 13 (c)– San Lorenzo Ambrosetti 11- San Lorenzo T 10- CACU 9- Ferro Dho 8- Unión y Juventud 4(E)

PROXIMA FECHA: 11°- ULTIMA DE LA FASE CLASIFICATORIA

Central vs Unión SG

Libertad vs CACU

Ferro Dho vs Unión A

Unión Bandera vs San Lorenzo

CAT vs Selva

Libre: San Lorenzo A.

Fuente Ceres Ciudad