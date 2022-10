Liga Cordobesa: Unión logró un triunfo memorable

Desde el inicio el encuentro tuvo un trámite parejo, aciertos en el perímetro para la visita, el Bell bien profundo con Contreras. Tanto Giaveno como Bonaguro sufrieron rápidamente el desgaste de la defensa agresiva cargándose con dos faltas cada uno. El parcial terminó con ventaja del local 20 a 18.

En el segundo cuarto no cambió mucho el desarrollo del partido, ambos se prestaban el dominio. Axel Mendez intentando romper la defensa con penetraciones, por momentos la vía de gol más clara de los bellvillenses, se complicó con la tercera falta Bonaguro y tuvo que dejar nuevamente el parquet. Mientras tantos los de San Guillermo ante la defensa zonal de Bell invitaba al lanzamiento desde 6,75 mts. acertó Santillan, en ese lapso. Cuando promediaba el parcial y el marcador no indicaba un dominador (29-29), Unión San Guillermo metió un parcial de 8 a 2, con un triple de Agustin Roldan, obligando de la línea de libres y una corrida de Gerchen sacaron una luz de 6 puntos para irse al descanso largo arriba 31-37.

Rápido triple de Mendez para achicar la desventaja en el inicio del tercer cuarto, aunque Unión fue paciente en ofensiva y con doble de Julian Beso tomó distancia de 7 (34-41). Obligado a lanzar incómodo con el ajuste defensivo, Bell aprovechó una mini racha de 7 a 0 para igualar en 41 con un triple de Calorio. Abba contestó también desde el perímetro para cortar ese buen momento de Bell. De cara al cierre de la etapa, los dirigidos por Mengoni sufrieron la efectividad de Calorio y Santillan pero el acierto de Giaveno en el perímetro no dejó que el local se escapara. El Bell se quedó con la etapa 23-15 y el acumulado 54-52.

En el cuarto final, Calorio metió su cuarto triple en el partido, Contreras cerca del canasto aprovechó otra racha de Bell para tomar 7 de ventaja (59-52) con un parcial 8 a 0 contando desde el último minuto del tercer cuarto. A la salida del tiempo muerto de Mengoni, un 5 a 0 de Unión San Guillermo por un triple de Giaveno y por una falta de Gobbo en otro sector de la cancha que le dio otra ofensiva donde Santillan transformó en dos puntos.

El partido era intenso, Unión volvió muy rápido de la desventaja y Bell no se desconcentraba. Calorio de menor a mayor era una de las figuras. Como pocas veces la visita pudo correr y transitoriamente se hizo del dominio del juego (64-67).

Los tres minutos finales fueron muy parejo, la visita lo sostuvo desde la línea de libres, Axel Mendez con un triple los puso a dos puntos pero después en una penetración sacó la falta sumando un punto de los dos libres (70-71). Un show de triples en el final, Esteban Ledesma igualó en 73 y segundos más tarde contestó Miguel para los de San Guillermo (73-76) cuando apenas restaban 1 minuto 11 segundos para el cierre. Contreras con una canasta rápida puso a uno al local, eligió defender cuando faltaban 30 segundos y Unión San Guillermo pese a no convertir en esa ofensiva, les dejó apenas 4 segundos a Bell donde Mendez no alcanzó a armar el tiro. De esta manera el partido se cerró con la victoria de los santafesinos por 75-76.

Síntesis:

Club A. Bell (75): G. Calorio 15, A. Mendez 26, E. Ledesma 11, D. Contreras 15 y F. Bonaguro 4 (FI) J. Beso 2, A. Niveyro 0. DT. Juan C. Krogslund.

Unión C. y D. (76): J. Giaveno 15, A. Miguel 17, J. Gerchen 7, S. Abba 10, B. Mengoni 12 (FI) M. Aodassio 3, A. Roldan 3, F. Santillan 9. DT. Marcelo Mengoni.

Parciales: 1c. 20-18, 2c. 11-19, 3c. 23-15 y 4c. 21-24.

Arbitros: Marcelo Perez y Martin Flores. Com. Técnico: Gustavo Tacconi.

Estadio: Elías Tito Proietti (Bell Ville).

Fuente: Redacción Interbasquet