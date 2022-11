Asoc. Morterense: Sportivo empató la serie en un clásico inolvidable

Un duelo que fue una real muestra de paridad; salvo aquel 12-4 inicial de Sportivo, casi no hubo distancias entre ambos o como máximo 5 puntos pero que fueron revertidos rápidamente por unos y otros.

Un primer cuarto muy parejo y de bajo goleo terminando 14-12 para los visitantes y el segundo cuarto que no escapó demasiado a la tónica imperante con un cierre de primera mitad con escasas distancias. Generalmente se pudo observar un juego signado por esporádicas rachas de buen pasaje en ambos bandos. Por ejemplo, mientras Unión no encontraba ofensivas claras de a momentos, Sportivo no podría aprovechar esa falencia para anotar e intentar escaparse; y allí llegaba la reacción del local que emparejaba las acciones.

En la segunda mitad, siguieron alternando, con el gol a gol reinante y un tufillo de cierre de ultima bola cada vez más presente en la medida que iban pasando los minutos. Y en ese marco de igualdad, las individualidades que intentaron una y otra vez destrabar la contienda fueron dignas de destacar.

La conducción cerebral de Victor Cajal, el empuje de Nahuel Fino y el talento de su hermano Gastón en Sportivo y por parte de Unión, el formidable e integral partido de Juan José Giaveno con un casillero personal de 22 unidades y accionado en momento claves, con alternados buenos momentos de Miguel, Aodassio o Mengoni.

Sobre el final, una resolución para romper corazones. Fue tal la paridad que la cosa se definió por mínimos detalles. En la escena final Unión erró la suya y Sportivo fue con todo, rompiendo hacia el aro y allí estuvo Leonel Rodriguez Seu para recibir la falta y liquidar el duelo con dos libres certeros ya sin tiempo en el electrónico.

Síntesis:

Unión (73): Miguel 9, Gerchen 11, Abba 7, Giaveno 22, Aodassio 9, Mengoni 10, Santillan 5. DT: Marcelo Mengoni

Sportivo (75): Grosso 2, Lizarraga 10, Rodriguez Seu 15, Fino N. 15, Woisard 0, Cajal 13, Vitancor 1, Andrione 3, Fino. G 16. DT: A. Poi

Fuente Zona de 3