Central y Unión CyD definirán el Clausura de la ceresina

Se definieron este domingo las dos llaves de semifinales del torneo superior. En dos partidos a estadio lleno, Libertad Trinidad igualó 1 a 1 ante Unión SG y en la llave del clásico pasó el equipo sanguillermino. Los tantos fueron convertidos de penal por Julio Sampietro para el local, y Rafael Nicola para el visitante. Unión se impuso por haber ganado 2 a 1 en la ida.

En un estadio Maero repleto, Central derrotó 2 a 0 a San Lorenzo de Ambrosetti. Franco Lencina en el primer tiempo, y Cesar Ordoñez en la etapa complementaria pusieron las cifras definitivas de una serie que tuvo como único ganador al aurinegro ceresino.

San Lorenzo Ambrosetti hizo una gran temporada en su vuelta a la liga ceresina, y murió de pié ante un Central que fue superior en los 180 minutos.

Desde el domingo que viene se jugarán las dos finales. El primero en San Guillermo, la revancha en CCAO. El campeón del clausura enfrentará al CAT en la gran final absoluta.

“Lo que vivimos es algo mágico"

Claudio "Pulpo" González DT del fútbol de Unión remarcó el momento vivido tras la victoria ante Libertad y el pase a la finalísima ante Central de Ceres. "Lo que vivimos hoy fue algo mágico. Me pongo a pensar en mucha gente que hizo mucho para que yo esté acá y les agradezco pero mucho tengo que agradecer a este gran grupo de jugadores que realmente se merece todo esto. Ahora tenemos que ya empezar a diseñar y estudiar la final", explicó.

Por su parte, Rafael Nicola fue el héroe de la noche para Unión al convertir del tanto del empate 1 a 1 ante Libertad en Villa Trinidad que le dio el pasaje al equipo sanguillermino para jugar la finalísima ante Central de Ceres. "En algún momento cuando me expulsaban y las cosas no me salían pensé en irme de Unión, tuve un ofrecimiento para irme pero no se por qué elegí quedarme, y hoy vivo todo esto como una revancha", explicó "Rafa", quien convirtió desde los 12 pasos en los minutos finales. "Ahora queremos jugar la final y salir campeones", puntualizó.

Por último, Franco Cocchio no pudo con su emoción y realizó toda la nota con lágrimas en sus ojos. "Hacía mucho que no jugaba para Unión, me tocó volver y me toca por primera vez poder jugar una final, nunca me había tocado en Unión jugar una final en Primera División y por eso estas lágrimas. Además, pensé que se nos escapaba, cuando Libertad nos hace el penal pensé que se nos escapaba pero después pudimos empatarlo y la alegría es total. Ahora queremos ganar la final", detalló.

