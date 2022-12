"Qué mirás bobo, andá pa' allá", se trasformó en un fenomeno de merchandising

Luego del desahogo, de los abrazos, de los cantitos en pleno estadio de Lusail junto a los miles de argentinos presentes en la sufrida clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022, los judadores abandonaron la el cesped rumbo a los vestuarios. Ya en zona mixta, y justo cuando estaba comenzando a dar una nota para TyC Sports, Leo le clavó la mirada a alguien que pasaba por detrás de la cámara... Fue una especie de rayo X el que salió de la mirada del 10 argentino y que llamó la atención. Al punto que luego de unos segundos de sostenerse firme en esa postura, el mejor del mundo se despachó -todo frente a las cámaras- con una frase que al instante se volvió tendencia en todas las redes sociales. "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás? Andá, andá pa' allá...", fue lo que salió de la boca del goleador de la Selección Argentina, que con cara de pocos amigos igualmente siguió dando la entrevista. Ahora bien, ¿a quién fue dedicada esa mirada y la frase?

EL CRUCE ENTRE MESSI Y EL NEERLANDÉS

El destinatario de la mirada fue Wout Weghorst. Sí, se trata del 19 de Países Bajos y el jugador que casi le quiebra el sueño a la Selección. Este delantero que ingresó promediando el ST y que clavó los dos goles con los que los dirigidos por Van Gaal llevaron la definición al alargue y posteriormente, a los penales.

¿El motivo? Al parecer, el capitán argentino habrá tenido algún cruce en cancha con el neerlandés, algo que luego siguió mediante una mirada desafiante en la zona de vestuarios, y el gigante queriá charlar mano a mano con el capitan de la selección, el Kun Aguero y Lautaro Martínez le cerraron el paso, junto a personal de seguridad, el Holandes se quedo un minuto desafiando con la mirada a Leo. Pero no más que eso. La cuestión es que la frase que le lanzó el 10 argentino quedó para la historia. Y para los memes, claro... El propio Messi luego explicó también su enojo con Wout Weghorst: "El 19 desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol".

LOS PRODUCTOS A LA VENTA

Esta frase, bien maradoniana, se volvió tan tendencia en las redes sociales que los emprendedores no perdieron nada de tiempo. A la venta en Mercado Libre ya hay productos de todo tipo: desde tazas de 1200 pesos a remeras de 8000, pasando por una gorra de 3900. Obviamente todo con la frase: "Qué mirás bobo, andá pa' allá".

LA VERSIÓN DE WEGHORST DEL CRUCE CON MESSI

"Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante", expresó el jugador del Besiktas turco en zona mixta.