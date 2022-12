Un Ruso para la República y un Diablo medio Ñato

Querido Papá Noel; podría empezar la “cartita” que tanto Ferro como Independiente quieren escribir buscando rápidamente dejar atrás el 2022 y poniéndose a pensar en el 2023.

Las suspensiones a Sergio Bodoira durante la temporada actual de la Ceresina le abrieron la posibilidad a Raul Sánchez de sentarse en el banco de suplentes a comandar las acciones del Verde, esos partidos Ferro no desentonó y los resultados convencieron a la dirigencia que el propio Raul debía ser quien se encargue en el futuro del fútbol mayor de la República, algunos soñaban que sea su hermano Cusin quien lo acompañe, pero Claudio hace rato que ya optó por ir por otro camino, el de las inferiores y e femenino.

Consultado Raul, este habría pedido tiempo para armar su cuerpo técnico, y a quien quiso para se se siente a su lado es a Nicolás Faerman, ex jugador del club, pero como entrenador (por ahora) sin posibilidades - si dirigió a Unidad y al Rojo-. Al parecer, las negociaciones van encaminadas, sólo restan detalles que pueden terminar de cerrar el cuerpo técnico o de hacer caer esta opción, pero la idea es que la próxima semana Ferro ya tenga definido a su Dt.





Vuelve el Ñato

Cristian Sánchez, el Ñato, sabía que en algún momento iba a regresar. Tarde o temprano iba a tener otro ciclo en Independiente y parece ser que el 2023 es el año de su retorno.

Viste que agarra el Ñato? Me dijeron hoy en la calle, y le respondí; -no, si él quiere coordinar, no quiere dirigir. “Pero lo convencimos. Hasta ya armamos el grupo de wapps”, me retrucaron.

Sánchez va a ser oficializado luego de que Andres Giménez (La Bruja) asuma como nuevo Presidnete del Club, o al menos eso es lo que hasta hoy está programado.

El Ñato quería ayudar, pero más de afuera, en una especie de coordinación, donde su elegido como entrenador era su fiel amigo Çesar Eijo, pero el Flaco agradeció la propuesta y dijo no gracias. Caído el plan 1, al segundo nombre lo bajaron de un gomerazo y no le dieron ni cabida, y habrían sido un grupo de jugadores quienes fueron y hablaron con Sánchez para que él se siente en el banco de suplentes el año venidero.

Ah, mi “topo” también me confió qué hay dos ex Independiente que vuelven; Oro y Matias Caballero, será?

si bien nada está confirmado, cuando hay ruido…