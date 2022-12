Como ya es una tradición, al final de cada año el Frente Renovador reúne a los dirigentes y referentes de toda la provincia en una jornada que combina el resumen del trabajo realizado durante el año y los proyectos para el que se inicia, como así también algunas definiciones políticas de cara a las elecciones del 2023.

En esta oportunidad, luego de la llegada de los invitados y antes del comienzo de la cena se proyectó un video con un resumen de los logros de la actividad legislativa que a nivel provincial llevó adelante su representante, el legislador Oscar Martínez. La sanción de la Ley Provincial de Víctimas, el Boleto Educativo Gratuito, La Ley de Conectividad, la Media Sanción de la Prisión Preventiva para la portación o uso ilegal de armas, La Media Sanción para la Ley de Protección de trabajadores de Delivery, el proyecto para la inclusión de los familiares de víctimas en la Ley 5110, la Ley de régimen simplificado de ingresos brutos, la media sanción de la Ley para la Creación de un Registro de acopiadores y comercializadores de materiales no ferrosos que termine con el flagelo del robo de cables, la Ley de Ayuda económica a instituciones intermedias, y el proyecto denominado “Santa Fe 450, La Capital se escucha” que lleva más de un año de trabajo y será publicado el año próximo, entre otros.

A continuación, los presentes recibieron el saludo de Sergio Massa, quien a través de un video expresó que “sé del esfuerzo que pone Cachi todos los días en la tarea legislativa y en ayudarme en el trabajo en el Ministerio y en el trabajo en la construcción de este sueño de que podamos construir un país mejor. Les mando un abrazo enorme y los invito a que trabajemos juntos para que el 2023 tengamos un gran año y que podamos definitivamente darle a los argentinos la posibilidad de soñar con que un país próspero, con movilidad social ascendente, con trabajo y producción y con un interior integrado y creciendo definitivamente en la Argentina se siga realizando, y sean parte de nuestro proyecto de país”.

Ya a la hora del brindis, un representante de cada uno de los departamentos de la provincia levantó su copa y se dirigió los invitados, todos con la consigna de trabajar juntos para que Santa Fe sea definitivamente una provincia económicamente próspera, socialmente justa y políticamente federal.

El discurso final estuvo a cargo del anfitrión de la fiesta, el diputado Oscar Martínez, quien en primer lugar se tomó unos minutos para agradecer la presencia de todos y cada uno de los asistentes a la cena. “Este ha sido un año muy difícil, pero de un enorme trabajo, lo que nos permite terminarlo con un prudente optimismo. Quiero agradecer ser parte de un sector político que tuvo la sensibilidad de entender que más que pensar en el futuro individual debemos hacernos cargo del presente colectivo. Desde la Nación, Sergio Massa se ocupó de trabajar por recuperar la economía argentina, para retomar el camino del progreso a través del trabajo y del esfuerzo, a través de la recuperación de las reservas, a través de terminar con la emisión para financiar el Estado, el haber conseguido terminar con el festival de importaciones, y dar pelea constante para poder ir bajando la inflación que tanto nos preocupa. Sergio Massa ha sido el artífice de inyectar a nuestro sector productivo más de setenta y cinco mil millones de pesos con el dólar soja a los productores de Santa Fe, y fue a través de su gestión que se comenzó a saldar la deuda histórica que la Nación tiene con nuestra provincia. Por nuestra parte -continuó- trabajamos desde la Legislatura para lograr avanzar en proyectos que están en la agenda de la gente, y lo hemos hecho logrando aprobar leyes importantísimas para combatir la inseguridad que tanto nos aflige a todos. Son muchos los avances que hemos logrado pero muchos más los desafíos que nos esperan todavía”.

Y en referencia al futuro de su espacio político en Santa Fe, Martínez aseguró que “quiero que sepan en primer lugar que ninguna campaña electoral nos alejará de nuestras responsabilidades. Este espacio político va a trabajar intensamente para que la Argentina recupere el camino de la tranquilidad, para la construcción de un país fundado en el trabajo, en el desarrollo , en la producción y en el esfuerzo, y que este espacio no tiene un objetivo que se limite a un proceso electoral. Que quiere ser protagonista en el futuro tanto de la Provincia como de la Nación con objetivos que exceden el 2023, que incluyen el 2024, el 2025, el 2026, y los futuros años . Sólo los grandes objetivos tienen grandes concreciones y en función de expresar esos objetivos y esta forma de pensar es que este espacio participará con identidad propia, con sus dirigentes políticos y sociales participando, expresando y representando esos valores. Lo vamos a hacer para seguir construyendo la unidad en la diversidad , y el camino que vamos a recorrer es el de un peronismo que sume y no que reste , un justicialismo inclusivo y no sectario que ponga en valor a nuestros mejores cuadros , a los actores y protagonistas de la demanda de nuestra gente . No vamos a transitar la crítica sino el camino del diálogo hacia adentro y hacia afuera del peronismo . Un peronismo que transite por el camino que necesita la provincia. Que los logros de este año nos entusiasmen y nos obliguen a redoblar los esfuerzos en el compromiso que tenemos con las santafesinas y los santafesinos”, finalizó.