“¿Dónde estaba?” le preguntaron los fiscales. Pero la breve aclaración fue todo lo que Pertossi estuvo dispuesto a declarar. “No te voy a responder”, replicó.

Cuando le repitieron la pregunta, el acusado repitió "No te voy a responder". Ante la insistencia de los fiscales en el juicio por Fernando, que le preguntaron "¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, Pertossi se mostró aún más tajante: “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”.

Noticia en desarrollo.