Así dejó trascender la fiscal fiscal a cargo del caso, Silvana García. En las próximas horas se realizará una autopsia para conocer la causa de la muerte, según explicaron a los medios desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El adolescente fue encontrado sin vida en una vivienda de General Roca, junto a otro que ya fue internado en el Hospital local, Francisco López Lima.



"Se le practicará la autopsia para conocer la causa de la muerte", precisó la información oficial.

Se estima que ambos adolescentes de General Roca tendrían unos 17 años cada uno y se informó que se encontraban solos en la vivienda donde fue hallado el cuerpo, ubicada en Mitre al 1800 del barrio Bagliani.

En las próximas horas se realizará una autopsia para conocer la causa de la muerte, según explicaron a los medios desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

¿De qué se trata el desafío?

El Blockout Challenge -que dejó a un niño estadounidense con muerte cerebral- es un reto viral que consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse. La práctica es filmada y compartida con los demás. Este parecería ser el caso de Milagros a quien, según informó su familia, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela, que al abrirlo la hizo ingresar en una videollamada grupal.

Laura Luque, tía de Milagros

En diálogo con Radio 2 de Rosario, la tía de la niña, Laura Luque, aseguró que Milagros "fue incentivada". “Era muy inteligente y muy feliz. Estamos en una sociedad que yo no puedo entender, no entiendo cómo hay chicos que te dicen que si no hacés un desafío, sos una cagona -reflexionó-. Yo no voy a parar hasta saber qué pasó con Milagros. Ella no hubiese sido capaz de quitarse la vida”. La mujer también señaló que la nena era usuaria de Instagram, donde “hacía videos de baile”.

A la investigación la lleva adelante el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Juan Carlos Ledesma, quien solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El cuerpo de Milagros fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se le practicó una autopsia en la que el resultado determinó que falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento.

Tanto el caso del estadounidense Archie Battersbee -a quien desconectarán por entender que su caso es irreversible, como el de 4 adolescentes de nacionalidad italiana y australiana más, impulsaron graves denuncias el año pasado contra Tik Tok. Las 5 víctimas solo tenían entre 10 y 14 años. Archie Battersbee Tanto el caso del estadounidense Archie Battersbee -a quien desconectarán por entender que su caso es irreversible, como el de 4 adolescentes de nacionalidad italiana y australiana más, impulsaron graves denuncias el año pasado contra Tik Tok. Las 5 víctimas solo tenían entre 10 y 14 años.

Familiares de las víctimas denunciaron que los niños no realizaron ninguna búsqueda específica de ese challenge.

En la demanda, la madre de una de las víctimas llamada Nylah Anderson aseguró que “TikTok está programando a los niños en aras de las ganancias corporativas y promoviendo la adicción". La compañía, por su parte, alegó en una declaración al Washington Post que el Blackout challenge no es un reto originario de la plataforma, y que en ningún momento se convirtió en una tendencia en TikTok.



Las declaraciones de TikTok, sin embargo, no coinciden con las de dos padres que perdieron a sus hijos por el reto. Estos aseguran, al igual que la madre de la pequeña Anderson, que la app mostró los vídeos en la sección "Para ti"; un área que muestra clips recomendados por la plataforma o que podrían resultar de interés para ese usuario. Mencionan, por otro lado, que los pequeños no realizaron ninguna búsqueda específica de ese challenge.