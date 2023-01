Se aprobó luego de charlar para ver la forma de juego del torneo, debido a que este año hay cinco domingos que no se podrá jugar por elecciones y sumado para el Dpto. San Cristobal, a fines de Marzo se realiza en Ceres la Fiesta de la confraternidad, atento a ello que desde el gobierno provincial en forma conjunta con la Federacion Santafesina de Futbol, resolvieron qué todos los torneos de la FSF como de las Ligas, deben culminar el 03 de Diciembre. Con este panorama y luego de charlar la forma de juego, se aprobó que se juegue un torneo todos contra todos, ida y vuelta y que al finalizar las 22 fechas del torneo, el Club que finalice en el 1er puesto obtendrá el 50 % para jugar con el ganador de la Liguilla, que se jugara con los 8 primeros, la final del torneo.

Se aprobó comenzar a jugar el Domingo 05 de Marzo y durante todo marzo el inicio que fija la Liga es a las 17.00 y 19.00 Hs.

Se fijo en $ 800,00 el máximo de la entrada general.-

El Club Atletico Selva, presento una nota solicitando un permiso hasta el 30 de Enero para confirmar su participación. Sera incluido en el fixture y en caso de no jugar el torneo, ese equipo que enfrenta a esa institución quedara libre.

El fixture en sus 2 primera fechas quedo de esta manera:

1° Fecha:

Libertad VT Vs.- Union Dep. Arrufo

Ferro Dho Vs.- Atl. Tostado

San Lorenzo (A) Vs.- Central

Atl. Ceres Vs.- Atl. Selva

San Lorenzo (T) Vs.- Spórtivo Villa MInetti

UNIon y Juventud (B) Vs.- Union SG

2da Fecha:

Union y Juventud (B) Vs.- Libertad VT

Union SG Vs.- San Lorenzo (T)

Sportivo VM Vs.- Atl. Ceres

Atl. Selva Vs.- San Lorenzo (A)

Central Vs.- Ferro Dho

Atl. Tostado Vs.- Union Arrufo

Clasicos

10° Fecha – Atl. Tostado Vs.- San Lorenzo

11° Fecha Libertad VT Vs.- Union SG

11° Fecha Central Vs.- Atl. Ceres

SUB 23 (Cat. 2000): En primer término y por moción presentada, se resolvió en forma unánime que los cambios en esta categoría, sea como en primera división.-

Luego se voto al haber en la sala cuatro mociones para que la reserva sea sub 21 con 5 pasados, Sub 23 con 5 pasados, Sub 23 con 3 pasados, luego de votar para definir este tema, en la cual la moción de que sea Sub 23 con 5 pasados, obtuvo 7 votos (UNion SG, Libertad VT, Union Arrufo, Atl. Selva, Ferro, San Lorenzo (A), Sportivo; la moción del Sub 21 con 5 pasados, obtuvo 1 voto (Atl. Tostado) y la moción de que sea Sub 23 con 3 pasados, obtuvo 4 votos (Central, Atl. Ceres, San Lorenzo (T) y Union y Juventud.-

Forma de Juego: Luego de disputarse las 22 fechas, los 4 primeros jugaran la liguilla como se viene jugando anualmente. –

Antes de comenzar la reunión, el Presidente Jorge Keller, hizo entrega de la Copa del 2do puesto al Presidente del CCAO.-

En caso de lluvia el domingo, se debe jugar entre lunes y miércoles.-

Definiciones: No se modifico ningún punto, es decir que serán la misma que se viene aplicando en todos los torneos.-

Se informó también que deben modificar el Estatuto y agregar en el mismo y en el Reglamento Interno la inclusión del Femenino, también se trabajara en este año, para definir en próximas reuniones, si se le va a otorgar plazo para que los clubes que no tienen femenino lo incluyan o no.-