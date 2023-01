Así lo confirmó por Radio Belgrano, Patricia Gorosito, abuela del pequeño, que también dijo que hasta el momento lo operaron tres veces, pero serán importantes las próximas 48 hs.

Ian está internado en terapia intensiva y hay que estar atentos a que no contraiga algún virus intrahospitalario, explicó la abuela. Por otra parte agradeció la atención primaria que le dieron los médicos en Suardi porque eso permitió que pueda llegar a Rafaela.

En relación al hecho, dijo que no pudo identificar a los atacantes, porque no estaba en el lugar, pero se mostró dolorida por las acusaciones que le hacen a su hijo Claudio, fallecido el sábado.

Mi hijo siempre fue un trabajador y nunca tuvo nada que ver con las drogas. Creo que se equivocaron, afirmó la mujer.

Fuente: Radio Belgrano Suardi