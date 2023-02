Anabel Demarchi es la nueva representante de Samay Yasí

Con total éxito cerró una nueva edición de los carnavales de Suardi que a lo largo de tres noches demostraron su convocatoria y el atractivo que siempre genera Samay Yasí.

Para reemplazar a Berenice Moriconi, el próximo año estará Anabel Demarchi que a lo largo de 15 años de la comparsa bailó en reiteradas oportunidades. En declaraciones a Radio Belgrano, recordó que estuvo ausente durante 4 años porque fue mamá pero que siempre mantuvo la pasión por lo que no dudó en retornar el año pasado.

Amo Samay Yasí, siempre se me eriza la piel por la comparsa por eso me siento muy felíz y orgullosa de esta elección, manifestó Anabel.

La nueva bastonera de Samay es Milagros Cañete, mientras que los embajadores son Sole Girau y Tato Monge. Como revelación fue electa Camila Villarreal.

El Intendente Boscarol agradeció a todos por el gran trabajo realizado y convocó a seguir trabajando con vistas al año próximo. El diputado Marcelo González, entregó la declarotoria de interés provincial de la Cámara de Diputados de la provincia.

Así cerró la edición 2023 de los carnavales que también dejaron un balance positivo desde lo económico ya que la nueva operatoria de los buffets, atendidos por los clubes Juniors y Sportivo, fue sumamente satisfactoria.