 Sabina Frederic: "Bajar la tasa de homicidios"

“Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos, opinó sobre la violencia en Rosario y en la provincia de Santa Fe, ofreciendo un análisis particular de la misma y sugiriendo acciones a tomar para atacarla. (…) “Hay que pensar en medidas de distinto plazo”, entiende, y propuso: “Una es que el Estado ejerza el control efectivo del territorio, cosa que no está pasando y para lo cual, las fuerzas federales necesitan que la policía provincial se corra hacia la actividad administrativa y las deje actuar. Hoy, ubicar a más fuerzas federales no tendrá consecuencia, porque la policía de Santa Fe controla las comunicaciones, la información y la vinculación con algunos grupos criminales y es parte del problema”. Consultada acerca de si se imponen, entonces, depuraciones muy profundas en la policía, Frederic dijo no creer “mucho” en ellas “porque no necesariamente generan cambios en las prácticas. El gobernador tiene que fijarse como prioridad bajar no el delito predatorio en las calles, sino la tasa de homicidios, y seguir ejemplos”. Y apuntó a las nuevas generaciones: “Hay que pensar en los niños que hoy tiene entre 8 y 10 años; debemos tener políticas preventivas de orden social, educativo, deportivo, artístico; fundamentales para que esos chicos no vean que el horizonte de vida que se les presenta es sacar un arma para matar a otro o morir en el intento”. RADIO LT8