Rodríguez Larreta lanza por redes sociales su candidatura presidencial

En medio del recrudecimiento de la interna de Juntos por el Cambio y del cruce entre "palomas" y "halcones" por la implementación de pistolas Taser en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará por redes sociales su precandidatura a la Presidencia a través de un video en el que intentará mostrar un "fuerte respaldo federal" a su figura. La noticia sobre el inminente lanzamiento, como era de esperarse, no cayó bien en algunos sectores del PRO, que consideran que se trata de una decisión "inconsulta" y apresurada.



En el video, que se publicará este miércoles, justo una semana antes de la apertura de sesiones de la Legislatura porteña, Rodríguez Larreta oficializará su ambición de disputar la interna del PRO por la Presidencia, a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.



"Va a haber mucho apoyo de dirigentes de todo el país, como ocurrió en diciembre pasado", anticipó sobre el video un integrante del equipo de asesores del alcalde, en alusión al acto que encabezó Rodríguez Larreta en el cierre del 2022 en el predio de Costa Salguero, cuando recibió la adhesión de unos 3000 dirigentes del PRO de distintas provincias.



El discurso grabado que incluirá el video, adelantaron fuentes cercanas al jefe de Gobierno, rescatará la gestión realizada en la Ciudad y se referirá, entre otras acciones protagonizadas por Rodríguez Larreta, al litigio que mantiene con Nación por el redireccionamiento de los fondos de la coparticipación.



La modalidad virtual ya fue probada en el espacio. La semana pasada, Diego Santilli confirmó su precandidatura a gobernador bonaerense mediante una publicación en redes acompañada por el hashtag #FaltaMenos, en la que dio detalles sobre las consignas de su campaña.

Malestar dentro del PRO

El anuncio del lanzamiento de Rodríguez Larreta generó tensiones dentro del PRO, especialmente en los sectores ligados a Bullrich y Vidal, dos de las potenciales contrincantes en una interna partidaria.

"Es una confirmación que demuestra alguna ansiedad y están acelerando tiempos frente a una sociedad que está preocupada por otras cosas", analizaron desde el equipo de campaña de Bullrich, al tiempo que aseguraron que la exministra de Seguridad "seguirá en su eje con visitas a las provincias y en contacto con la gente".

Por su parte, desde el armado electoral de Vidal, diputada nacional y exgobernadora bonaerense, aseguraron que no fueron informados del anuncio de Larreta. "No fue consultado con nadie del PRO, sino que es una decisión de Horacio y de su comando de campaña", señalaron, aunque consideraron que "no está bien ni mal, cada uno tiene su propia lectura de la realidad".

Bullrich: "La Argentina no sale con tibios"

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO disparó contra Rodríguez Larreta al afirmar que el país "necesita a alguien que tenga mucho carácter" y que "la Argentina no sale con tibios".

"Se discuten modelos y formas de salir de la crisis. La Argentina necesita un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter para poder hacerlo. Esa es la condición que ofrezco al pueblo argentino en esta situación: poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores que se esfuerzan de toda la carga que tienen", afirmó Bullrich en declaraciones a Cadena 3 de Rosario, horas antes de que el jefe de Gobierno haga su anuncio oficial.



Y añadió: "Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor".

Al ser consultada sobre las diferencias con el jefe de gobierno porteño, Bullrich consideró que "los hechos hablan por sí mismos".

"Cuando uno se para en la realidad y las decisiones que nos han tocado tomar, es ahí donde uno percibe donde está el carácter y la fuerza y donde hay otra forma de ver las cosas. No digo que no es válido, pero yo creo en este camino. No soy yo la que debe plantear las diferencias, la gente las nota", remarcó.

Cruce por las Taser

El anuncio se da en medio de un nuevo cruce entre los espacios que lideran Larreta y Bullrich por la implementación de las pistolas Taser en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó este martes que la situación de las pistolas Taser "no es un tema de decidir usarlas" sino que requieren de "la autorización" del Gobierno nacional, en respuesta a los dichos de la presidenta del PRO, quien había pedido en las últimas horas a Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas.

Este miércoles, Miguel volvió a cruzar a Bullrich y le pidió que hable "en serio, con datos reales" sobre la utilización de pistolas Taser en el distrito porteño.

"Uno no compra cosas que no va a usar, ya hicimos la compra de sesenta pistolas Taser. Prefiero no polemizar (con Bullrich), pero sí digo que hay que hablar enserio, con datos reales" , sostuvo esta mañana el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Miguel explicó que "están esperando a que lleguen al país" porque "deben ser autorizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)".

“Para poder usar las pistolas Taser hay que tenerlas y eso es lo que estamos tramitando. Nosotros ya hicimos la compra, estamos esperando que lleguen al país, pero por cuestiones del proveedor todavía no llegaron", señaló.

Vidal inauguró sus oficinas en Retiro

Para no quedarse atrás, Vidal también eligió el día de hoy para inaugurar, junto a Mauricio Macri, sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro, donde establecerá su búnker de campaña con vistas a las elecciones de este año.

Si bien se trató de una “actividad cerrada”, la legisladora compartió una imagen en sus redes sociales con el exmandatario en su nuevo despacho.



"Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por confiar siempre. SÉ QUE SE PUEDE, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos. Vamos a recuperar el futuro", escribió la exgobernadora bonaerense en la publicación.

Durante la recorrida, Vidal y Macri conversaron con el equipo de trabajo de la diputada nacional sobre "los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país" y repasaron las principales medidas en las que trabaja la legisladora y sus asesores vinculadas al "trabajo, la educación, economía y seguridad".

Según se informó, el comando de campaña de Vidal cuenta con oficinas, salas de reuniones y un centro de cómputos, desde donde trabajarán sus asesores y equipos técnicos nacionales en los diversos ejes de campaña que prepara la diputada.