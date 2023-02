A 36 horas de haberse conocido el homicidio de Guillermo Ojeda, por el momento no hay avances en la causa. Si bien hay distintas líneas investigativas todavía no hay nada concreto. El día de hoy puede ser clave, debido a que se va a realizar la autopsia que debería otorgar datos reveladores, como por ejemplo cuál fue el arma homicida utilizada y si el cuerpo tiene o no tiene rastros de otro adn. Además se va a conocer el horario estimativo de la muerte, lo que le va a permitir a la investigacion tener datos más concretos y certeros a la hora de buscar en las cámaras de seguridad cercanas al lugar.