Dentro de poco se publicará un nuevo informe de la Bolsa de Cereales, el cual brindará datos precisos de cómo la sequía está afectando a la producción en Santa Fe. El ingeniero agrónomo Guillermo Farbman en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 contó en detalle la situación que afecta al campo, donde hay complicaciones con los pagos, las semillas, los recursos y se debe programar la futura campaña de trigo de ser posible.

"Se supone que en los próximos días la Bolsa de Cereales dará un informe de actualización de esas 31,5 millones de toneladas a un número por debajo de los 30 millones y es un tema muy delicado para un futuro cercano", sostuvo. Además, reveló que no hay registros de situaciones similares a las que están pasando en estos momentos.

Farbman, señaló: "El problema de esta sequía es que no es de este año, sino que se viene acumulando hace tres años. Si vamos al sur de la provincia se estima que las lluvias que normalmente deberían haber estado alrededor de 1.000 milímetros anuales, hay 300 milímetros menos en los últimos años, lo que hace que estén bajas las napas y haya un aumento de la superficie que no va a tener una buena cantidad de agua por debajo".

El ingeniero fue tajante al hablar de las consecuencias de la sequía: "No hay alimento y no hay cosecha, eso es producto de esta difícil situación que habrá que transitar de la mejor forma posible". Y agregó: "Hay un problema a corto plazo que tiene que ver con la cadena de pagos, alquileres, insumos, créditos tomados. Además, que de ser posible hay que programar la futura campaña de trigo y nos encontramos sin recursos, por lo que la cuestión es muy grave".

Sobre la situación económica del productor, sostuvo que tiene que encontrar posibilidades factibles para continuar produciendo, teniendo en cuenta además se sabe que no va a haber suficiente cantidad de semillas de trigo, entre otras que "ni va a haber". "No se consigue semillas de avena y es un recurso que es utilizado como forrajero. Hay forrajeros que van a faltar, maíces que no van a poder dar producto para la ganadería. El escenario es sumamente complejo y desgraciadamente no se interpreta desde todas las áreas", señaló. También reveló que en el sur de la provincia "no hay ni para sembrar lentejas".

"Argentina está estancada en superficie y producción de soja los últimos tres años. Eso se debe a una mala política con respecto a las cuestiones de investigación y educación, que el país solo pudo elaborar dos nuevas semillas de soja, mientras que Brasil presentó 56 el año pasado", dio a conocer el asesor.

Expresó que al productor se le debe dar "todas las condiciones habidas y por haber" para que pueda retomar después de este año una campaña más alentadora. "Todo hacia abajo y hacia alrededor de cada uno de los productos va a ser afectado y mucho", aseguró.