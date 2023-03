Ferro lidera en 2 de 4 categorías de Inferiores de la Ceresina

Este sábado, y en horarios más acordes a las circunstancias en plena ola de calor, se pudo disputar la segunda fecha del torneo de divisiones menores de la Ceresina. El viernes había un adelantado entre Unión Arrufo con Libertad y quedó postergado para el 24 de marzo, CAT vs Unión Hersilia. Este sábado, CACU volvió a imponerse en las 3 categorías ante Union SG, mientras que Central visitó a Ferro, con una victoria y dos derrotas.

2° fecha Inferiores- Liga Ceresina

Union A vs Libertad

7° 0-3

6° 2-1

San Lorenzo vs Sportivo

7° 2-0

6° 2-2

5° 0-3

Selva vs Union y JUventud

7° 3-1

6° 2-1

5° 0-2

CACU vs Union SG

7° 3-1

6° 2-0

5° 2-1

Ferro Dho vs CCAO

7° 2-1

6° 1-3

5° 3-0

Postergado CAT vs Unión H para 24/03

POSICIONES SÉPTIMA DIVISIÓN

San Lorenzo T. 6 – CACU 6- Ferro Dho 6- CAT 3- Unión H. 3- Libertad 3- At. Selva 3- Unión SG 1- Unión A 1- Sportivo 0- Unión y Juventud 0- Central 0

POSICIONES SEXTA DIVISIÓN

CACU 6- San Lorenzo T. 4- Libertad 3- Unión SG 3- Unión H-. 3- Unión A 3- Central 3- At. Selva 3- Sportivo 2- CAT 1- Ferro 0- Unión y Juventud 0

POSICIONES QUINTA DIVISIÓN

CACU 6- Ferro Dho 6- Sportivo 6 – Central 3- Union y Juventud 3- San Lorenzo 1- AT. Selva 1- CAT 0- Union H. 0- Libertad 0- Union SG X

PRÓXIMA FECHA: 3° DEL CERTAMEN- SÁBADO 18/03

Sportivo vs Unión H.

CAT vs Ferro Dho

CCAO vs Unión Arrufo

Libertad vs CACU

Unión SG vs At. Selva

Unión y Juventud vs San Lorenzo