UCyD es un aluvión y Central goleó a Ferro

Este domingo se completó la segunda fecha del torneo superior liguista. Central derrotó a Ferro Dho 3 a 0 con Brian Yulka como figura. Unión de San Guillermo volvió a golear, esta vez 5 a 1 a San Lorenzo Tostado. El CAT se quedó con tres puntos de oro al ganarle sobre el final a Union Arrufo 3 a 2. En Selva, en uno de los partidos de la fecha, el local y San Lorenzo Ambrosetti igualaron 1 a 1, mismo resultado para Libertad y Unión de Bandera.

En sub 23 ganaron San Lorenzo de Ambrosetti, Central, Union y Juventud, CAT y Union SG.

Liga Ceresina- 2° Fecha torneo superior

SUB 23: Resultados

CACU (1)- SPORTIVO (2) ARBITRO: M. RETAMOSO

Gol: Lucas Macello

Goles: Mordka- Ledesma

CENTRAL (3) VS FERRO (2) – ARBITRO: HECTOR JIMENEZ

Goles: Gerbaudo- Gimenez- Bolbiese

Goles. Thiago Gomez (2)

Arrancó la Liga Ceresina con marea de goles, Union SG y San Lorenzo Ambrosetti golearon a Union y Juventud y a Central Argentino

UNION SG (2) VS SAN LORENZO (0)- ARBITRO: PABLO BEJARANO

Goles: Joaquin Balsamo- Ezequiel Wagner

SELVA (0) VS SAN LORENZO A (2)- ARBITRO. DIEGO BEJARANO

Goles: Mauro Gaitan- Francisco Vicens

Exp: F. Vicens (SLA)

CAT (2) VS UNION A (1)- ARBITRO: FRANCO CAMBURSANO

Goles: Benitez- Moreno

Gol: Simonella

LIBERTAD (1) VS UNION Y JUVENTUD (2)- ARBITRO: MAURICIO ROLDAN

Goles: Damian Martinet

Goles: Farias- Segovia

Exp: Martinet (LVT)



PRIMERA DIVISION – RESULTADOS

CACU (3)- SPORTIVO (0) ARBITRO. A. SCHNELLER

GOLES: S. Cordoba- M. Santillan- E. Paulon

Expulsados: Silva (CACU)- Ponce y Chavez (SVM)

CENTRAL (3) VS FERRO DHO (0)- ARBITRO HUGO MOREYRA

Goles: Brian Yulka- Elias Escalada (p)- Franco Lencina

UNION SG (5) VS SAN LORENZO (1) -ARBITRO FERNANDO RETAMOSO

Goles: Ezequiel Larrea (2)- Matias Porporato- Jeremias Guzman-Santiago Baldissone

Gol: Amilcar Monzon

Exp: Gervasoni (SLT)

Roman Maurici: "Este año solo trajimos tres jugadores que nos hacian falta"

SELVA (1) VS SAN LORENZO A (1)- ARBITRO. AGUSTIN ROSSI

Gol: Adrian Gomez

Gol: Edgar Perez

CAT (3) VS UNION A (2)- ARBITRO: DANIEL BRITEZ

Goles: Kevin Velazquez- Emilaino Sosa- Esteban Demaria

Goles: Pablo Sacomanno (2) 1p.

LIBERTAD (1) VS UNION Y JUVENTUD (1)- ARBITRO: MAURO ROLDAN

Gol: Daniel Diaz

Gol: Boiero

Exp: Basualdo (LVT)



TABLA DE POSICIONES SUB 23

Sportivo 6- San Lorenzo A 6- Union SG 6- CAT 4- At. Selva 3- CCAO 3- Union y Juventud 3- Libertad 1- Union A 1- Ferro Dho 1- CACU 0- San Lorenzo T. 0

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

Union SG 6- CACU 4- San Lorenzo A 4- Libertad Trinidad 4- CCAO 3- Ferro Dho 3- CAT 3- At. Selva 2- San Lorenzo T 1 Union y Juventud 1 -Sportivo 1- Union Arrufo 0

Elvio Acosta: "Compensamos lo que nos falta con mucha actitud"

PROXIMA FECHA: 3° DEL TORNEO. DOMINGO 19/03

CACU vs Union SG

Union A vs Central

Ferro Dho vs Selva

San Lorenzo A vs Sportivo

San Lorenzo vs Union y Juventud

Libertad vs CAT