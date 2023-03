En la visita de Clara García a la Escuela 40 Mariano Mareno.

Con el frente de frentes ya en marcha y organizado para enfrentar al peronismo, el arco opositor de Santa Fe ahora se prepara para afinar las candidaturas que van a competir en las PASO y el perfil que van mostrar cada una de las figuras que pretende una candidatura. Hasta ahora, el diputado provincial y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro es el único que se presenta públicamente como postulante a la gobernación, mientras se esperan las definiciones de otra radical, la senadora Carolina Losada, que en las próximas semanas debería resolver si juega en la Nación o compite en la provincia, pero también aparece en la escena diputada del Socialismo Clara García, quien este lunes visitó el territorio sancristobalense a los fines de comenzar su recorrido con la mirada puesta en el julio próximo.

García, ante la consulta de la decisión del PS en formar parte del Frente de Frentes, dijo que "desde siempre nosotros hemos sido quienes encabezamos y llevamos adelante muchas síntesis políticas con otras miradas, a veces en proyectos en los cuales uno siente más afinidad, otras veces en los cuales tiene algunas diferencias, pero me parece que el momento es de generosidad, de amplitud y de buscar un programa de gobierno para Santa Fe, para una provincia que creemos que se encuentra inmovilizada, sin proyecto y sin gestión, además de no tener diálogo político, y justamente nosotros somos todo lo contrario, tenemos esa vocación y liderazgo político para llevar adelante una provincia", y argumentó que "hubo que pensarlo y debatirlo. Todo nuestro partido tuvo durante el año reuniones departamentales, escuchamos todas las voces y como toda disyuntiva, no podíamos como partido solamente quedarnos dialogando y ser testigos de la realidad, no podíamos no ser parte de la solución, por eso tomamos la decisión que tomamos, que es encontrar una de acuerdo".

b la convivencia de los distintos partidos dentro de este frente, y sabiendo que hay distancias bien pronunciadas entre unos y otros, García indicó que "saliendo del círculo rojo, partidario, el 90% de la gente te pide que nos sentemos y encontremos un acuerdo y las soluciones a los problemas que hay, por eso entendemos que aportando sentido común, tenemos la experiencia de 12 años donde no siempre hubo acuerdo con todos los partidos, pero sin embargo se encontró un Norte y nos permitió seguir adelante juntos. Obviamente que con diferencias, que seguro van a mostrarse más a nivel nacional que provincial, donde vamos a detallar un programa o grupo de proyectos o ideas que nos lleven a ganar las elecciones del 16 de julio", resumió, pero lo más importante fue que aseguró que "el Socialismo va a tener candidatos propios, esperemos tenerlos en todas las categorías, pero vamos a tomar la decisión de quienes van a ser candidatos y candidatas más cerca del 22 de abril cuando hagamos el congreso partidario. Lo que sí sabemos es que tenemos liderazgo político y los mejores equipos técnicos en todas las categorías".

Sobre sus motivaciones y el actual gobierno provincial la diputada entendió que "todas las promesas que Perotti hizo quedaron en el camino. No tenía equipo, ni proyectos, y ahí quedaron la paz y el orden, una educación que tuvo una provincia con menos clases en toda la Argentina, una salud pública que la bancan los municipios y comunas".