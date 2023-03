Ceresina: UCyD único puntero

Se disputo integramente la 3° fecha del torneo superior. Hubo triunfos de Central en Arrufo 2 a 0 y de Union y Juventud en Tostado como dato saliente. Los otros 4 cotejos terminaron igualados. En Ceres, CACU cortó el andar del lider al empatarle 1 a 1. Sportivo VM se llevó un buen punto de su visita a San Lorenzo Ambrosetti. Libertad y CAT igualaron 1 a 1, mismo resultado para Ferro y At. Selva.

En sub 23 CACU derroto al lider Union SG, mientras que Sportivo se aseguró el primer lugar de la tbala al ganar el tercer partido al hilo en Hersilia. Dentro de 15 dias se jugará la 4° fecha.

CACU (1) vs Union SG (1)

Gol: Santiago Cordoba

Gol: Santiago Baldissone

Exp: Mauro Faggiano (USG)

Union A (0) vs Central (2)

Goles: Martin Mendoza- Facundo Lopez Gigena

Exp: Carena (DT UDA)- Marozzi (DT Central)

Ferro Dho (1) vs At. Selva (1)

Gol: Augusto Sonzogni

Gol: Julian Cordoba

San Lorenzo A. (1) vs Sportivo VM (1)

Gol: Martin Almaraz

Gol: Lautaro Veron

Exp: Almaraz (SLA)- Nietto (SVM)

San Lorenzo T (0) vs Union y Juventud (2)

Goles: Matias Cantadori- Juan Manuel Barros

Exp: Chavez y Leiva (ambos de SLT)

Libertad (1) vs CAT (1)

Gol: Alberto Lazo

Gol: Esteban Demaria

exp: Juanjo Luna (LVT)- Gonzalo Algarbe (CAT)

POSICIONES : Union SG 7- CCAO 6- CACU 5- San Lorenzo A 5- Libertad Trinidad 5- Ferro Dho 4- CAT 4- Union y Juventud 4 -At. Selva 3- Sportivo 2- San Lorenzo T 1- Union Arrufo 0

PROXIMA FECHA: 4° DEL TORNEO- 2 DE ABRIL

San Lorenzo (T) Vs Atl. Libertad Trinidad

Union y Juventud (B) Vs Atl. Ceres Unión

Union San Guillermo Vs San Lorenzo (A)

Sportivo Villa Minetti Vs Ferro Dho (SC)

Club Atlético Selva Vs Union Dep. Arrufo

Central Arg. Olímpico Vs Club Atlético Tostado