UCyD sigue a paso firme y se mantiene en la cima

Domingo de futbol en la Ceresina. Se jugó la 4° fecha del superior destacándose las goleadas de Atlético Tostado ante Central en las dos categorías 5 a 0. CACU dejo su invicto en Bandera en primera al caer 4 a 2 ante más de 1300 personas.

Libertad derroto a San Lorenzo 1 a 0 en Tostado, y el puntero Unión SG le quitó el invicto a San Lorenzo de Ambrosetti al derrotarlo 2 a 1. En Villa MInetti ganó Ferro 3 a 1, mientras que en Selva, el santiagueño cosechó su cuarto empate al hilo ante Unión Deportiva. La próxima fecha podría jugarse desdoblada ante el pedido de varios clubes de adelantar fecha para el día viernes o jueves por la noche debido a la celebración de Pascuas.

PRIMERA DIVISION Y SUB 23- RESULTADOS:

CATEGORIA SUB 23:

AT. SELVA (3) VS UNION ARRUFO (0)- ARBITRO: Fernando Retamoso

Goles: Cattnaeo EC- Chazarreta- Agustin Cordoba

SAN LORENZO (4) VS LIBERTAD (1)- ARBITRO: Daniel Britez

Goles: German Acosta (2)- Leonardo Oliva- Cristian Almada

Gol: Ferreyra

UNION SG (1) VS SAN LORENZO A. (3)- ARBITRO: Mauricio Roldan

Gol: Emiliano Maretto

Goles: Reyes EC- Francisco Vicens- Martin Cejas

Exp: Gaitan y Vallejos (SLA)

CENTRAL (0) VS CAT (5)- ARBITRO: Fernando Schwartzmann

Goles: Mantovani (3)- Grismado (2)

Exp: Veliz (CCAO)

SPORTIVO (0)VS FERRO DHO (0)- ARBITRO: Jorge Tolosa

UNION Y JUVENTUD (1) VS CACU (1)- ARBITRO: Franco Cambursano

Gol: Fabio Montenegro (p)

Gol: Lautaro Vera

CATEGORIA PRIMERA DIVISION

AT. SELVA (1) VS UNION ARRUFO (1)- ARBITRO: Marcelo Retamoso

Gol: Adrian Gomez

Gol: Facundo Toloza

Exp: Maldonado y Contreras (CAS)- Sacomanno y Santillan (UDA)

SAN LORENZO (0) VS LIBERTAD (1) – ARBITRO: Hugo Moreyra

Gol: Rodrigo Puebla

Exp: Roman Maurici- David Silva (LVT)

UNION SG (2) VS SAN LORENZO A.(1)- ARBITRO: Hector Fabian Gimenez

Goles: Franco Galiano- Jeremias Guzman

Gol: Sergio Cordoba (p)

Exp: Mateo Tutera (USG)

CENTRAL (0) VS CAT (5)- ARBITRO: Agustin Rossi

Goles: Esteban Demaria 2- Kevin Velazquez 2- Moreno

SPORTIVO (1) VS FERRO DHO (3)- ARBITRO: Mauro Roldan

Gol: Ortiz EC

Goles: Augusto Sonzogni 2- Kiro Fernandez (p)

UNION Y JUVENTUD (4) VS CACU (2)- ARBITRO: Diego Bejarano

Goles: Federico Cantadori- Matias Cantadori- Javier Boiero- Hernan Diaz

Goles: Santiago Cordoba- Jose Muñoz

Exp: Leandro Leyba (CACU)

TABLA DE POSICIONES SUB 23

Sportivo 10- San Lorenzo A 9- At. Selva 9- CAT 8- Union y Juventud 7- Union SG 6- CCAO 6- CACU 4- San Lorenzo T. 3-Ferro Dho 2- Libertad 2- Union A 1-

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

Union SG 10- Libertad Trinidad 8- Ferro Dho 7- CAT 7- Unión y Juventud 7 -CCAO 6- CACU 5- San Lorenzo A 5- At. Selva 4- Sportivo 2- San Lorenzo T 1- Union Arrufo 1

PROXIMA FECHA: 5° DEL TORNEO.- DOMINGO 9 DE ABRIL

Atl. Libertad Trinidad Vs.- Central Arg. Olimpico

Club Atletico Tostado Vs.- Club Atletico Selva

Union Dep. Arrufo Vs.- Sportivo Villa Minetti

Ferro Dho (SC) Vs.- Unión SG

San Lorenzo (A) Vs.- Unión y Juventud (B)

Atlético Ceres Unión Vs.- San Lorenzo (T)