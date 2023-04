Entregaron subsidios a instituciones en Casa de Cultura

Este martes, en la ciudad de San Cristóbal el Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González, junto al Intendente Horacio Rigo entregaron aportes y elementos a instituciones locales provenientes del Programa legislativo de Fortalecimiento Institucional (P.F.I.). Luego -en la sede de la Casa del Senado- atendieron y evaluaron nuevos requerimientos de representantes de instituciones. Durante el acto desarrollado en la renovada “Casa de Cultura” también se destacó la presencia de los concejales Carlos Cattaneo, Edgardo Martino y Juan I. Capovilla, miembros del Ejecutivo Municipal, representantes de las instituciones beneficiadas, medios de prensa, entre otros.

Instituciones beneficiadas

Los aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional fueron los siguientes: Municipalidad de San Cristóbal (saldo para 48 luminarias led de Bv. Rivadavia); -Escuela N° 40 (saldo para mejoras edilicias -techo-), -Asociación Sancristobalense de Bochas (torneo); -Centro de Jubilados (arreglos edilicios); -Cruz Roja Argentina (para compra de mobiliarios); Club Belgrano (org. Evento), -Centro Comercial San Cristóbal (gastos de pintura) y equipos de refrigeración para -Esc. N° 1096, -Esc. N° 1332, -Esc. N° 223 y -Esc. N °339.

En la oportunidad, los legisladores también hicieron un aporte al municipio local, para gastos de organización de la “9na Fiesta Provincial de la Noche del Recuerdo», a realizarse el próximo 15 de abril con entrada libre y gratuita, con la actuación principal de Zona Stereo, Jazz Arias y The Boys.

“No bajamos los brazos tratando siempre de dar soluciones”

El Senador Michlig -luego de destacar el estado edilicio “hermoso” que va adquiriendo la Casa de Cultura, “gracias a la excelente administración del Gobierno Municipal”-, mencionó que “permanentemente estamos con las instituciones de las 32 localidades, hoy es el turno de estar aquí, con todo el equipo de trabajo que nos acompañan, para dar respuestas a diversas necesidades como del comercio, el deporte, infraestructura lumínica en la ciudad, escuelas locales y otras tantos objetivos que nos plantean las entidades de bien común ”.

“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, no solo aportes de los distintos programas, sino también que legislamos y gestionamos siempre en busca de soluciones, a veces se logra, otras veces no, pero no bajamos los brazos”.

El intendente Horacio Rigo al momento de agradecer los aportes distribuidos bregó por “seguir trabajando todos juntos por el San Cristóbal que queremos”.

El Diputado González hizo referencia que estos fondos que hoy reciben las instituciones son fondos públicos que en forma transparente nos ocupamos que llegue a quién más lo necesitan y mejor utilidad pueden darle en favor del conjunto de los ciudadanos”.