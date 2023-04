Ceresina: Libertad goleó a Central y se subió a la punta del torneo

Con este resultado el aurinegro quedó al borde de mantener puesto de clasificación. Lo habia empezado ganando con un gol de penal, pero Libertad se lo empató en el primer tiempo, para en la etapa complementaria convertir todo lo que originó en el ataque. Selva llegó a conquistar su quinto empate consecutivo, emulando algun record del pasado. Fue 1 a 1 frente al CAT. El domingo se disputan los otros cuatro cotejos de la fecha.

ADELANTOS DE LA 5° FECHA:

SUB 23

LIBERTAD (6) VS CCAO (1)- ARBITRO: Agustin Rossi

Goles: Saucedo- Sandoval- Martinet (2-1p) Braiero-Garcia

Gol: Bruno Gimenez

AT. SELVA (1) VS CAT (1)- Arbitro: Franco Cambursano

Gol: Jimenez

Gol: Gonzalo Sequeira

PRIMERA DIVISION

LIBERTAD (4) VS CCAO (1)- ARBITRO: FERNANDO RETAMOSO

Goles: Rodrigo Puebla- Julio Sampietro- Walter Vignolo- Alberto Lazo

Gol: Elias Escalada (p)

Exp: Augusto Ferreyra (LVT)

AT. SELVA (1) VS CAT (1)- ARBITRO ALEJANDRO SCHNELLER

Gol: Adrian Gomez

Gol: Edgar Moreno

Exp: Miguel Zurrian (CAS) Leandro Olivero (CAS)- Milton Diaz (CAT)

TABLA DE POSICIONES SUB 23

Sportivo 10- At. Selva 10- San Lorenzo A 9- CAT 9- Union y Juventud 7- Union SG 6- CCAO 6- Libertad 5- CACU 4- San Lorenzo T. 3-Ferro Dho 2- Union A 1-

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

Libertad Trinidad 11- Union SG 10- CAT 8- Ferro Dho 7- Union y Juventud 7 -CCAO 6- CACU 5- San Lorenzo A 5- At. Selva 5- Sportivo 2- San Lorenzo T 1- Union Arrufo 1

LA FECHA SIGUE EL DOMINGO CON ESTOS PARTIDOS:

Union Dep. Arrufo Vs.- Sportivo Villa Minetti

Ferro Dho (SC) Vs.- Union SG

San Lorenzo (A) Vs.- Union y Juventud (B)

Atletico Ceres Union Vs.- San Lorenzo (T)