Ferro luchó y se quedó con 3 puntos vitales de cara a la pelea en la Liga Ceresina, no solo sacándole el invicto al elenco de Fabio Marozzi, sino también empatándolo en la tabla de colocaciones, quedando tan solo un punto por debajo de Libertad de Villa Trinidad quien el jueves había goleado a Central de Ceres.

El ferroviario fue más que los sanguillerminos, sobre todo a partir del cambio de esquema -empezó jugando con 4-1-4-1 y lo modificó a un 4-4-2- donde le dio más compañía a la ofensiva de Sonsogni, y pudo hacer más daño por las bandas.

En reiteradas oportunidades Ferro tuvo chances de gol, quizás la más importante en los pies de Blesio cuando Spham (entró por el lesionado Faggiano) le contuvo un remate desde muy cerca. El gol se hizo esperar, y llegó recién a los 44 del complemento, luego de que Kiro Fernández se haga cargo de un tiro libre, la pelota rebote en la espalda de un defensor y descoloque al arquero visitante.

Por su parte, Unión Deportiva Arrufó venció a Sportivo 1 a 0 y San Lorenzo Ambrosetti goleó a Unión y Juventud 3 a 0. En Ceres, CACU y San Lorenzo Tostado dividieron honores al igualar 2 a 2.



Tabla de Posiciones Sub 23

San Lorenzo A 12- Sportivo 10- At. Selva 10- CAT 9- Union y Juventud 7- Union SG 7- San Lorenzo T. 6- CCAO 6- Libertad 5- Union A 4- CACU 4-Ferro Dho 3

Tabla de Posiciones Primera Division

Libertad Trinidad 11- Unión SG 10- Ferro Dho 10- CAT 8- San Lorenzo A 8-Union y Juventud 7 -CCAO 6- CACU 6- – At. Selva 5- Unión Arrufo 4- Sportivo 2- San Lorenzo T 2

Proxima fecha

Atl. Ceres Unión Vs Atl. Libertad Trinidad

San Lorenzo (T) Vs San Lorenzo (A)

Unión y Juventud (B) Vs Ferro Dho (SC)

Unión SG Vs Unión Dep. Arrufo

Sportivo Villa Minetti Vs Club Atlético Tostado

Club Atlético Selva Vs Central Arg. Olímpico