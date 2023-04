Asociación Morteros: Mamedes quedaría habilitado para jugar el Apertura

El ente madre del basquetbol argentino considera que el jugador ya está en el sistema GES y por ende, está habilitado para jugar, en contrapartida de aquella votación mayoritaria de los clubes que decidieron la no inclusión.

Es por eso que los clubes ahora pidieron una notificación oficial de parte de la CAB para que detalle los argumentos de esta medida, aunque no habría mucho margen para revisar la situación.

Según pudo consultar Zonade3, a algunos dirigentes no les cayó bien la comunicación desde Federación y CAB porque consideran que la situación ya se definió internamente y por otra parte, se estaba evaluando la condición de Mamedes para el Torneo Clausura y el resarcimiento economico que pidió Unión. Pero el jugador ya está en el sistema desde la incorporación misma a las filas del sanguillermino por lo que allí radica el principal factor para su habilitación.

REACCIONES VARIAS

Las informaciones extraoficiales hablan de todo tipo de reacciones ante este panorama, desde pedidos extremos de desafiliación por el supuesto «puenteo» del tema hacia la CAB, de una potencial apelación o directamente cerrar el tema aquí con la incorporacion de Mamedes generando la reglamentación necesaria para la incorporación definitiva de extranjeros a la competencia local. Por otra parte, también vuelve a sobrevolar la «supuesta» intención de 9 de Freyre de emigrar hacia la Asoc. de San Francisco.

Fuente Zona de 3