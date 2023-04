Concluyó la sexta fecha del torneo oficial superior de la Liga Ceresina. Los resultados más salientes destacan el gran triunfo del nuevo líder del torneo superior, Ferro Dho ante Unión y Juventud 2 a 1. Libertad y CACU empataron 2 a 2, y el equipo liberteño cedió el liderazgo. En un partido chato el CAT derrotó a Sportivo 1 a 0, mientras que Atlético de Selva se aprovechó del mal momento del CCAO y lo derroto 2 a 0. En San Guillermo el local, Unión Cultural y Deportiva igualó con Union Arrufo 2 a 2. En Tostado, San Lorenzo se sacó las ganas y ganó su primer partido del campeonato ante San Lorenzo Ambrosetti.

AT SELVA 2-0 CENTRAL DE CERES

Goles: Adrian Gomez- Facundo Mena

Exp: Cecotti (CCAO)- Grimauldo (CAS)

UNION Y JUVENTUD 1-2 FERRO DHO

Gol: Javier Boiero

Goles: Alan Ciocan- Joan Blesio

SPORTIVO VM 0-1 CAT

Gol: Edgar Moreno

Exp: Paez y Jardinez (SVM)

SAN LORENZO TOSTADO 2-1 SAN LORENZO A.

Goles: Bautista Gervasoni- Cristian Almada

Gol: Geronimo Quintana

Exp: Gervasoni (SLT)

UNION SG 2-2 UNION A.

Goles: Castoldi- Santiago Baldissone

Goles: Facundo Toloza- Milton Toloza

Exp: Cabrera y Ribotta (UDA)

LIBERTAD 2-2 CACU

Goles: Daniel Diaz- Monzon

Goles: Gustavo Bodello- Jorge Elia

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

Ferro Dho 13- Libertad Trinidad 12- Union SG 11- CAT 11- San Lorenzo A 8- At. Selva 8- CACU 7- Union y Juventud 7 -CCAO 6- Union Arrufo 5- San Lorenzo T 5- Sportivo 2-

SEPTIMA FECHA: 23/04/2023

Atl. Libertad Trinidad Vs.- Club Atletico Selva

Central Arg. Olimpico Vs.- Sportivo Villa Minetti

Club Atletico Tostado Vs.- Union San Guillermo

Union Dep. Arrufo Vs.- Union y Juventud (B)

Ferro Dho (SC) Vs.- San Lorenzo (T)

San Lorenzo (A) Vs.- Atl. Ceres Union