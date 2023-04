Robaron una moto en San Cristóbal

La denunica fue radicada esta mañana por un hombre mayor de edad, quien fue la víctima del robo a su moto marca Honda Biz 125cc color rojo.

Cabe destacar que el/los presuntos autores, no aplicaron fuerza ni violencia, ya que el portón del pasillo no tiene puerta y la moto no se encontraba con medidas de seguridad.

Se dio conocimiento a fiscalía de turno. Se prosiguen diligencias.