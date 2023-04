El Partido Justicialista realizará este sábado su congreso partidario donde el eje central será autorizar al espacio político a constituir frentes y alianzas tanto a nivel nacional, provincial como local. Será desde las 11 en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957) de la ciudad de Santa Fe.



Ricardo Olivera, diputado provincial y presidente de PJ Santa Fe, adelantó a AIRE que se trata de un encuentro formal que exige la carta orgánica del partido previo a la conformación de frentes y alianzas electorales, en este caso, de cara a las elecciones 2023. En este sentido aclaró que "este sábado no se va a definir ni siquiera el nombre del frente, ni tampoco las candidaturas".

Si bien reconoció que "hay muy ansiedad", dijo que aún se está conversando con unos ocho o nueve partidos, y que se irá armando "antes del mes de mayo, que es la fecha límite para la presentación".

En cuanto al congreso, adelantó que participarán unos 400 congresales de toda la provincia, respetando la paridad. "Se elegirá una mesa de conducción a partir de la propuesta de algún compañero o compañera. Se define el temario, se determina el quórun, se aprueban los balances anteriores y luego se autoriza a la constitución del frente", indicó.

En tanto adelantó que está dentro del temario el pedido del diputado Leandro Busatto para expulsar del partido justicialista a Julio Ramos, exdiputado provincial y concejal de la localidad de Vera, condenado por crímenes de lesa humanidad.

Consultado sobre la reciente de decisión de Alberto Fernández de no renovar su candidatura, Olivera opinó que "no afecta en la provincia". Y añadió: "Estoy convencido de eso. Me parece que las precandidaturas, aunque sean de dirigentes que tienen vinculación nacional, no se van a ver alteradas por esta decisión, ni tampoco sus planes, programas o propuestas".

Pedido de expulsión de un condenado por crímenes de lesa humanidad

El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Leandro Busatto, solicitó formalmente al Partido Justicialista la expulsión de Julio Adelaido Ramos, recientemente condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Ramos fue diputado provincial (1987/91) y concejal de la localidad de Vera (2005/09), y fue condenado hace unos días por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos".

Según el alegato del fiscal, "no existen dudas que Ramos fue formalmente Personal Civil de Inteligencia entre 1976 y 1977", años en los que utilizó su militancia en el peronismo para delatar a compañeros y compañeras de su propio espacio.

Ramos participó del secuestro y las torturas que sufrió Luis Felipe Solé, un joven estudiante de Ingeniería Química que militaba en el peronismo. Solé fue secuestrado y llevado a la cárcel de Coronda. En marzo de 1977 fue llevado a una casa quinta, donde reconoció entre sus torturadores a Ramos, alias “Tipi”. En los interrogatorios le preguntaban por su hermano, Alberto, quien fue secuestrado meses más tarde y continúa desaparecido.

"Esto es una pequeña reparación histórica que apunta a fortalecer el camino que se inició en 2003, con la derogación de las leyes de impunidad", expresó Busatto.