Primera División

Ferro Dho (12) vs San Lorenzo A. (0)

Goles: Joana Taborda (3)-Aylen Strina (2)- Antonella Luque-Oriana Ponzoni-Yamila Laggger (3)

Sol Gudiño-Keyla Palacios

Unión SG (2) vs Atlético Selva (1)

Goles: Florencia Villalba (2)

CACU (6)vs Comisión Averias (1)

Goles: Damaris Cravero (3)- Fiorella Vera (2)-Daniela Córdoba

Gol: Romina Ferreyra

Sub 15:

Ferro Dho (3)vs San Lorenzo A. (1)

Goles: Juliana Galvan- Xiomara Castillo- Victoria Maidana

Posiciones Sub 15

Ferro Dho 3- San Lorenzo A 0- Unión SG X

Posiciones Primera

Ferro Dho 3- CACU 3- Unión SG 3- Selva 0- Comisión Averias 0- San Lorenzo A 0- Unión Arrufo X

Segunda Fecha – 07/05/2023

Sede: Unión San Guillermo

San Lorenzo Ambrosetti Vs.- Unión Deportiva Arrufo

Sub 15- Unión (Sg) Vs.- San Lorenzo Ambrosetti

Comisión Municipal De Averias Vs.- Club Atlético Selva

Unión San Guillermo Vs.- Ferro Dho San Cristóbal

Libre: Atlético Ceres Unión