Cronograma de pago: cuándo cobran los empleados públicos y jubilados de la provincia

El gremio de los empleados comunales y municipales no llegó a un acuerdo para mejorar las asignaciones familiares y resolvió parar este jueves 27 y viernes 28 de abril.

La legisladora asignó un aporte a la escuela 40, a través de Maximiliano López, ex alumno del establecimiento educativo, quien se reunió con la Rectora y la Directora de la institución: Patricia Rosano y Carina Pasquini, respectivamente. El apoyo económico está destinado a gastos en el festejo de los 75 años de la Escuela Normal Superior Nº40 "Mariano Moreno".

Marcelo Galaz, ex secretario privado del actual senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpin, confesó ante la Justicia de Reconquista haber abusado sexualmente durante seis años de su sobrina cuando era menor. Frente a esto, y como resultado de un juicio abreviado, recibió una pena de siete años de prisión.

En medio de una nueva jornada de paro municipal convocada por FESTRAM, el secretario del SITRAM, Antonio Ruiz, manifestó que la solución para estos conflictos laborales está en manos del gobernador Omar Perotti. Pero no desligó a los municipios y comunas, "que no se hagan los desentendidos porque ellos saben bien que es una vergüenza lo que se cobra de asignación.Y si hablan tanto de autonomía y bla bla bla, porque no toman la decisión y cada uno mejora la asignación de sus trabajadores", preguntó.