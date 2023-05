Se acabó la penúltima fecha de la primera rueda del torneo oficial superior liguista. Los de arriba no aflojan, Ferro Dho derrotó en una República repleta a Libertad 1 a 0 en el partido de la fecha. De entrada los de Sánches y Faerman fueron más, tuvieron las situaciones más claras y mostraron un fútbol de alto nivel, pero también la visita pudo golpear, quizás el disparo de Rivero, cuando promediaba el cierre del primer tiempo, pudo cambiar la historia, pero la pelota pasó por toda la línea y la terminaron despejando.

En el complemento, cuando el partido se había ensuciado un poco, Sonsogni le puso claridad. El 9 la paró en el área, la aguantó, pivoteó y se la dejó sola a Kichi Blesio que no perdonó. El oriundo de San Justo volvió a facturar, lleva 4 goles en 5 partidos y todos sirvieron para sumar de a tres.

CAT ganó 2 a 0 en cancha de barrio Belgrano y se convirtió en el único escolta. Union San Guillermo ganó en el «18 de Mayo» y está tercero. El equipo de Fabio Marozzi venció 2-0 a Sportivo Villa Minetti con un doblete de Franco Cocchio, que hacía del año pasado que no convertía. El equipo sanguillermino consiguió por primera vez en el año tres triunfos al hilo y llega en óptimas condiciones al clásico con Libertad de Villa Trinidad, el próximo fin de semana en el Rafael Pepa.

San Lorenzo Ambrosetti no detiene su marcha triunfal, y ganó 1 a 0 en un partido durísimo contra Unión Deportiva. Unión y Juventud y Atlético de Selva igualaron en un cotejo muy picante con incluso la salida de la terna arbitral con la seguridad. Central se hizo grande y sobre el final un juvenil le dio el gol del triunfo al aurinegro ante San Lorenzo Tostado.

Tabla de posiciones

Ferro Dho 23- CAT 21- Unión SG 20- San Lorenzo A 18- Libertad Trinidad 18- CCAO 15- At. Selva 10- Unión y Juventud 10 -Unión Arrufo 9– San Lorenzo T 8- CACU 7- Sportivo 3-

Próxima fecha: 11° del torneo

CCAO vs CACU

CAT vs San Lorenzo A

Unión A vs Ferro Dho

Libertad vs Unión SG

Selva vs San Lorenzo T.

Sportivo vs Unión y Juventud