Los espacios políticos con aspiraciones de llegar a la gobernación de la provincia de Santa Fe comenzaron a establecer qué referentes enviarán a la convocatoria realizada por Omar Perotti para dialogar sobre políticas públicas en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado de cara a la campaña electoral. Si bien, hasta el momento, no hay una fecha confirmada para el encuentro, desde el gobierno sostienen que se convocará después del 30 de mayo, cuando se oficialicen las listas.



“El cronograma electoral establecía en esta fecha el cierre de presentación de todas las listas de precandidatos y precandidatas a la gobernación. Habiendo sucedido eso, he instruido a nuestra ministra de Gobierno, Celia Arena, y a nuestro ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, a que establezcan un plan de trabajo invitando a cada uno de los equipos técnicos de los precandidatos y precandidatas a gobernador para que se trabaje con ellos, con las universidades y entidades intermedias de la provincia, en la generación de un marco que nos permita tener puntos de coincidencia, acuerdos y consensos para poder implementarlos”, expresó el gobernador de la provincia la semana pasada, apenas cerraron las listas para las elecciones provinciales.

En ese contexto, se consultó a las diferentes fuerzas políticas para conocer la mirada que tienen respecto del llamado de Perotti y quiénes asistirán al encuentro.

Los cuatro precandidatos del PJ dijeron que sí

El peronismo, que va a las elecciones Paso con cuatro listas bajo el nombre de Frente Juntos Avancemos, participará en su totalidad del diálogo propiciado por el titular del Ejecutivo santafesino. Desde el entorno del senador nacional y precandidato a gobernador, Marcelo Lewandowski (Elijo hacer) aseguraron que están dispuestos a ir, pero todavía no está resuelto si será el propio Lewandowski quien asista al encuentro o algún integrante de su equipo de trabajo.

Otro de los participantes de la interna será Eduardo Toniolli (Un futuro sin miedo) quien confirmó que asistirá al encuentro. "Voy a participar en persona de la convocatoria que realizó el gobernador, junto a nuestra candidata a diputada provincial, Lucila De Ponti. Más allá de que contamos con equipos técnicos avezados en la materia, creemos firmemente que es la política la que tiene que hacerse cargo –con esas herramientas técnicas en las manos– de arribar a los acuerdos necesarios para hacer sostenibles en el tiempo las políticas de seguridad pública que necesita Santa Fe".

"Lo que vamos a plantear no es nuevo y está plasmado en distintas iniciativas que, tanto Lucila como yo, hemos presentado en nuestra labor legislativa provincial y nacional desde hace una década a la fecha: reforma integral para terminar con el autogobierno policial, con mayor conducción política y control civil de la fuerza; mejora de las investigaciones sobre las estructuras delictivas complejas, responsables del grueso de la violencia en los grandes centros urbanos", sostuvo Toniolli.

"Es necesario recuperar el funcionamiento del Organismo de Investigaciones del MPA: fui autor de la ley que lo creó y puedo señalar que la gestión del Frente Progresista desnaturalizó su funcionamiento, metiendo parientes y amigos como parte de su personal, sin seguir los criterios de selección que establece la norma; y urbanización de los 410 barrios populares que hay en Santa Fe según el RENABAP: no hay posibilidad de pacificar nuestras ciudades sin generar un proceso de mejora de las condiciones de vida de cientos de miles de santafesinos y sin integrarlos al trabajo con derechos, y a un horizonte de vida distinto", concluyó el dirigente del Movimiento Evita.

Desde el sector de Unidad Ciudadana, aseguraron que serán parte de la discusión sobre seguridad pública los precandidatos a la gobernación y vice gobernación Marcos Cleri y Alejandra Obeid, respectivamente. Irán acompañados por Jaquelina Balangeone y Paula Sague en calidad de asesoras y precandidatas a diputada provincial y a senadora departamental. En diálogo con AIRE, Cleri remarcó que "lo venimos pidiendo, lo venimos proponiendo en nuestro plan de gobierno y en su momento, incluso, nos ofrecimos para hacernos cargo del Ministerio de Seguridad para trabajar en ese sentido".

Sin embargo, desde el espacio Unamos fuerzas, que lleva al diputado provincial Leandro Busatto como precandidato a gobernador, indicaron que hasta que no se concrete la convocatoria del gobierno no tendrán una definición acerca de concurrir o no. De todos modos, en contacto con AIRE, el legislador advirtió que “no tengo una valoración negativa respecto a construir políticas de acuerdos en un tema tan sensible como la seguridad, porque lo vengo proponiendo como eje de campaña”.

Unidos para Cambiar Santa Fe irá a la reunión sobre seguridad

En los sectores opositores al gobierno de Perotti (incluida la izquierda) las posiciones son distintas respecto de concurrir o no a la convocatoria. Sin embargo, hay unanimidad en las críticas tanto al llamado del gobernador como a las políticas aplicadas en materia de seguridad durante la actual gestión. Los espacios políticos que conforman el frente no peronista, Unidos para Cambiar Santa Fe, confirmaron que serán parte del encuentro, aunque la mayoría no definió aún quiénes serán sus representantes. La izquierda, en cambio, adelantó que no aceptarán el convite.

Solo el sector de Maximiliano Pullaro (Santa Fe Puede) ya lo tiene definido. “Vamos a ser el único espacio que va a mandar equipos con un plan claro y certero”, destacó el actual diputado provincial. Al respecto, especificó que Pablo Cococcioni (asesor de Pullaro), el comandante general retirado Omar Pereyra y el diputado nacional Gabriel Chumpitaz serán los enviados del espacio.

La fórmula conformada por la senadora nacional Carolina Losada y el diputado nacional y presidente nacional del PRO Federico Angelini (Es con vos) también aceptará la invitación. Las designaciones de los enviados de este sector dependerán del formato que elija el gobierno para desarrollar el diálogo. El diputado provincial por la UCR y operador político del espacio, Julián Galdeano, explicó que ya vienen teniendo intercambiando de información y datos con funcionarios del área de seguridad del gobierno “hace tiempo”.

“El quipo ya viene teniendo contactos. No sabemos cuál será el contenido del debate. Hubo una charla de Celia Arena (ministra de Gobierno de la provincia) con Losada y quedó en confirmar el alcance, la forma y las características de las reuniones”, reveló el legislador y aclaró: “Nosotros creemos que son dos formatos distintos: uno son reuniones bilaterales de los equipos de cada candidato con los equipos del gobierno, y otro es un espacio más heterogéneo donde las posibilidades de tener información o tener algo concreto son algo más difusas”.

El senador nacional y precandidato a diputado provincial, Dionisio Scarpín, fue tajante: “Vamos a ir por respeto a los santafesinos, que la estamos pasando muy mal. Perotti se nos ríe en la cara a los santafesinos. ¿A siete meses de irse convoca a armar un plan de seguridad? Es una medida electoral. Capaz quiere prometer paz y orden como diputado”, ironizó respecto a la candidatura del actual gobernador que buscará llegar a la Cámara baja de la Legislatura provincial.

La lista Adelante, que lleva a la socialista Mónica Fein como precandidata a gobernadora, ratificó la asistencia al encuentro por seguridad, convocada por el gobernador Perotti, pero también fue contundente con las críticas. En diálogo con AIRE, la exintendenta de Rosario indicó que “como le dije a Celia Arena, cuando el gobernador convoque –hemos dicho públicamente que es tarde, porque le hemos pedido esa convocatoria hace mucho tiempo– iremos y nos sentaremos a plantear nuestras propuestas y preocupación por la falta de gobierno”. Y expresó: “El gobernador convoca y está en África. En un momento tan difícil no está para liderar. El día de la convocatoria decidiremos quién va. Creo que irán referentes políticos, que es lo que debemos hacer, discutir una línea política, una política de Estado en seguridad".

La izquierda no irá a la convocatoria de Perotti

El espacio Fortalecer la Izquierda que lleva a Octavio Crivaro como precandidato a gobernador informó que no concurrirán. “No vamos a ir a discutir de manera hipócrita la seguridad con los responsables fundamentales de las complicidades que tienen las bandas narcos con el Estado, como es la policía, funcionarios del gobierno, sectores del Poder Judicial”, confirmó a AIRE el propio Crivaro.

Y añadió: “Ir a discutir una falsa preocupación por las situaciones que padecen los sectores populares –como las balaceras– con quienes son cómplices no lo vemos coherente. Es solo una movida electoral para que el gobernador parezca preocupado por el tema y con espíritu de estadista”.