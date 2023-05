Se completaron 4 partidos de los 5 que debían disputarse en esta fecha 11 del torneo superior. La Liga Ceresina decidió suspender el partido entre Unión Arrufo y Ferro Dho, debido a una denuncia policial radicada en Comisaria Ceresina por parte del colegiado Miguel González, por recibir un llamado telefónico de una persona vinculada al club arrufeño buscando sacar un provecho del arbitraje. Ante esta grave denuncia del árbitro, se decidió suspender el cotejo y enviar la misma al HTP.

El clásico ceresino termino empatado 1 a 1 ante más de 1500 personas. En Villa Trinidad, el clásico del sur fue para Libertad que derrotó a su eterno rival Unión SG 1 a 0. En Tostado en un vibrante final el CAT derroto a San Lorenzo Ambrosetti 2 a 1, y Sportivo de Villa Minetti consiguió su primer gran triunfo en el campeonato superior al ganarle a Union y Juventud 1 a 0. En sub 23, San Lorenzo Ambrosetti fue el claro ganador de la primera rueda reuniendo 25 puntos.

Tabla de Posiciones de Primera Division

CAT 24 - Ferro Dho 23 (X) - Libertad Trinidad 21 - Union SG 20 - San Lorenzo A 18 - CCAO 16 - San Lorenzo T 11 - At. Selva 10 - Unión y Juventud 10 - Unión Arrufó 9 (X) - CACU 8 - Sportivo 6

La que viene: 12° del torneo

At. Selva vs CACU

CCAO vs San Lorenzo A.

Sportivo vs San Lorenzo T.

Union y Juventud vs Union SG

At. Tostado vs Ferro Dho

Unión Arrufo vs Libertad

El Senador Michlig y la Intendente Dupouy entregaron elementos deportivos a CCAO y CACU

Antes del comienzo del encuentro las autoridades fueron recibidas en el rectángulo de juego por el Pte. de la Liga Regional Ceresina de Fútbol, Jorge Keller, y los dirigentes del Club Central Argentino Olímpico Ceres, MArcelo Schillino y del Club Atlético Ceres Unión, Mariano Quaglia, con la presencia del cuerpo arbitral encabezado por el árbitro del partido de primera división, Agustín Rossi.

“El desarrollo del deporte departamental es una prioridad”

En el centro del campo de juego, -ante la presencia de más de 1500 espectadores- se desplegaron todos los elementos deportivos que fueron donados a cada institución en el marco del Programa Departamental “+Deportes”, que lleva adelante el Senador Michlig, quién indicó que “este tipo de elementos que son de gran utilidad serán entregados a todos los clubes del departamento, para la práctica y fortalecimiento de todas las disciplinas deportivas”.

A su vez el Senador Michlig, luego de agradecer a los dirigentes presentes por todo lo que hacen para el desarrollo del deporte agregó que “continuaremos -además- acompañando a los clubes con aportes para del Fondo de Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de infraestructura y apoyo logístico para concreción y participación en competencias deportivas, porque para nosotros es una prioridad”.

Elementos Deportivos Entregados

Durante la tarde de este domingo en el marco de una nueva fecha de la Liga Ceresina de Fútbol denominado “40 años de democracia” se entregaron los siguientes elementos deportivos:

Club Argentino Central Olímpico

- 25 Pelotas de Futbol N° 5.

- 40 conos.

- 40 tortugas.

- 4 escaleras de entrenamiento de 5 escalones.

- 4 escaleras de entrenamiento de 10 escalones.

- 1 juego de red para arco.

- 1 inflador de pelotas.

- 1 medidor de presión.

Club Atlético Ceres Unión

- 25 Pelotas de Fútbol N° 5.

- 40 conos.

- 40 tortugas.

- 4 escaleras de entrenamiento de 5 escalones.

- 4 escaleras de entrenamiento de 10 escalones.

- 1 juego de red para arco.

- 1 inflador de pelotas.

- 1 medidor de presión.