La Universidad Nacional del Litoral (UNL) junto con Sancor Seguros, la Fundación Hábitat y Desarrollo, Compañía de Cervecerías Unidas y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe financiarán tres proyectos en el marco de la cuarta convocatoria del Fondo de Conservación del Patrimonio Natural santafesino, por un total de un $1.300.000. En un acto realizado este martes 30 de mayo en el Consejo Superior de la UNL y presidido por el rector Enrique Mammarella se presentaron a la comunidad los tres proyectos beneficiados. En la ocasión, estuvieron presentes el vice presidente de Fundación Hábitat y Desarrollo, Pablo Tabares; en representación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Gaspar Borra; por Sancor Seguros, Willy Borgnino y la legisladora socialista Erica Hynes.

Valoraciones

“Desde la sociedad civil y las organizaciones tenemos que trabajar colaborativamente para generar un cambio cultural, con una perspectiva de cuidado del planeta, en donde el trabajo digno, la generación de una sociedad sustentable, con menor márgenes de pobreza digan presente”, sostuvo Mammarella y agregó: “los convoco a seguir creciendo, no sólo en el Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural, sino en iniciativas en procura del cuidado del ambiente”.

“Todos los años nos encontramos con una numerosa cantidad de proyectos, lo cual muestra la necesidad del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural para dar un pequeño apoyo a las distintas iniciativas para proteger los recursos naturales y/o disminuir las amenazas sobre los mismos”, expresó por su parte Pablo Tabares y prosiguió “es un excelente ejemplo de una iniciativa público-privada, de una alianza estratégica para el cuidado del medio ambiente y espero que en un futuro cercano logremos hacerlo crecer, nacionalizarlo”.

“Estamos muy contentos de participar del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural porque no se puede proteger, lo que no se conoce”, indicó Gaspar Borra, en representación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y añadió "esta iniciativa tiene una gran peculiaridad, al mismo tiempo representa un gran valor: la articulación público-privada”.

“Esta propuesta se inscribe dentro de nuestros principios y valores corporativos que rigen nuestra empresa, es decir, se encuentra en nuestro ADN empresarial; como así también, velar por el bienestar de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente”, finalizó Borgnino.

Proyectos seleccionados

Entre las iniciativas seleccionadas en esta cuarta edición del Fondo de Conservación del Patrimonio Natural de la provincia de Santa Fe, en primer lugar, se encuentra el proyecto: “Desarrollo de estrategias de rehabilitación y reintroducción para la conservación del Cardenal Amarillo en la provincia de Santa Fe”, bajo la dirección de Patricia Amavet. En segundo lugar, “RELEVARTE, una exploración artística para descubrir las áreas naturales de San José del Rincón, a cargo de Fernando Marchi. Y, en tercer término, “Mirador de Fauna Inclusivo realizado con materiales reciclados para la Reserva Natural Urbana del Oeste”, con la responsable María Luciana Manelli.

Áreas Naturales de San José del Rincón

“San José del Rincón cuenta, desde 2021, con dos áreas naturales municipales protegidas. Una, “Los Espinillos-Cina Cina”, que se encuentra en el sector sudeste, por dentro del sistema de terraplén defensivo contra inundaciones y la otra, “La Ollita”, ubicada en el barrio de Villa California, por fuera del sistema de terraplén defensivo contra inundaciones. Desde su designación ha quedado pendiente el trabajo, quizás, más relevante: la internalización y visibilidad en la ciudadanía y en el propio gobierno municipal de estos espacios como patrimonio ambiental y capital natural”, afirmó Fernando Marchi y agregó: “Es en este sentido, que el proyecto tiene tres instancias: la primera, refiere a una activación artística en las reservas naturales con profesoras en artes visuales y narración oral escénica dirigidas a la población para producir una acción activa en vinculación con el ambiente; la segunda etapa consiste, en convocar a familias e infancias a través de herramientas lúdicas y empezar una activación de limpieza de esos espacios y, por último, la tercera instancia refiere a la conformación de una mesa de debate o foro donde se vuelquen los resultados de esas experiencias delineando un plan de manejo de esas áreas protegidas”.

“Considero que es imprescindible la existencia de fondos que garanticen la conservación del patrimonio natural porque en muchas ocasiones no hay recursos, presupuestos y financiamiento para encarar actividades de conservación, es decir, los recursos municipales no son suficientes para hacer frente a los objetivos propuestos”, continuó Marchi, concejal de San José del Rincón, quien presentó el proyecto junto a Julieta Di Filippo, docente y ludoeducadora.

Reserva natural Urbana del Oeste

El objetivo general del proyecto “Mirador de Fauna Inclusivo realizado con materiales reciclados para la Reserva Natural Urbana del Oeste (RNUO)” apunta a “contar con herramientas para fomentar y enriquecer la educación ambiental y el ecoturismo en la Reserva Natural mediante la implementación del mirador que brinde condiciones para poder acceder y hacer uso del punto de observación durante las visitas guiadas desarrolladas en la Reserva, permitiendo el avistaje de fauna, generando espacios para compartir información y para que los/as visitantes descubran la riqueza que habita el lugar”, explicó Luciana Manelli, y prosiguió: “la propuesta consiste en contar con infraestructura inclusiva: el modelo de mirador que se pretende colocar se caracteriza por no contar con escalones y por contener ventanas de observación a diferentes alturas. Esto permite que personas en silla de ruedas, niños, niñas y personas de cualquier estatura puedan acceder y disfrutarlo sin dificultades”.

“La función principal de la Reserva Natural Urbana del Oeste (RNUO) de la ciudad de Santa Fe es actuar como reservorio hídrico frente al riesgo de inundación por escorrentía de aguas pluviales. Es decir, es un paisaje antropizado que se ha originado por el movimiento de tierra para conformar la defensa contra inundaciones de la ciudad y que antes de su protección legal era un sitio de disposición de residuos, quemas y tráfico de especies. Las zonas de lagunas (reservorios) y albardones han sido pobladas por diversos elementos naturales, conformando el hábitat de una gran variedad de especies animales y vegetales”, destacó Manelli, quien presentó la propuesta junto a Brenda Pfaffen, Eduardo Luis Beltrocco y Pablo Capovilla pertenecientes a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

Conservación del Cardenal Amarillo

El objetivo del proyecto “Desarrollo de estrategias de rehabilitación y reintroducción para la conservación el cardenal amarillo en la provincia de Santa Fe”, refiere a caracterizar genéticamente a ejemplares del Cardenal Amarillo (Gubernatrix Cristata) de la provincia de Santa Fe mediante marcadores moleculares”, aseguró Patricia Amavet y destacó: “Este proyecto se funda en que “el Cardenal Amarillo está categorizado “en peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como consecuencia de la alta tasa de captura de sus ejemplares para comercio ilegal y la intensa modificación de su hábitat. Como así también, a que en 2022 la provincia de Santa Fe declaró al cardenal amarillo Monumento Natural Provincial (Ley Provincial Nro. 12.175) estableciendo la prohibición de caza, captura, tenencia o comercialización y estrategias de reintroducción para que los ejemplares que fueran decomisados sean liberados en su medio natural”.

“En nuestra provincia los ejemplares provenientes de incautaciones son alojados en el Centro de Rescate e Interpretación de Fauna “La Esmeralda” para su rehabilitación y posterior liberación. Es por ello, que es sumamente imperioso estudiar a qué regiones de la provincia o del país pertenecen dichos ejemplares, para ser insertados, es decir, liberar a cada cardenal amarillo en la región de origen que corresponde, ya que genéticamente, los ejemplares de diferentes poblaciones tienen características propias. Además proponemos realizar monitoreos post-liberación para conocer el porcentaje de supervivencia de los individuos luego de reintroducidos en su hábitat”, manifestó Amavet, quien postuló el proyecto junto a María Virginia Parachú Marcó, Gisela Poletta, Antonio Sciabarrasi y Pablo Siroski, pertenecientes a la Universidad Nacional del Litoral.

“Considero sumamente importante la iniciativa del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural porque alude a una convocatoria exclusiva a investigadores e investigadoras de la provincia de Santa Fe, es decir, se nos interpela a resolver problemas locales y se nos financia para ello”, concluyó Amavet.