Ceres: 2⁰ edición del Círculo de Ajedrez de Desarrollo Regional

¿Te gusta el ajedrez? ¿Queréis participar de un torneo? Entonces esta información te va a interesar.

La inscripción tiene un costo de $600 y podes realizarla hasta las 10.30 horas de ese mismo día.

Las categorías para jugar serán: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y libre.

Sistema suizo a 7 rondas en sub 8 y en el resto de las categorías a 5 rondas.

Consultas a los teléfonos: 03491-15405764 / 03491-15698382