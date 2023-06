Ferro ganó un partido clave en Selva

Se completó la 14° fecha del torneo superior con cinco cotejos. Libertad Trinidad se quedó con una gran victoria ante el líder Atlético Tostado 1 a 0. El CAT perdió su largo invicto de 12 partidos en el certamen superior. En Selva, Ferro volvió al triunfo al ganarle al local 2 a 0. En San Guillermo, Unión goleó a CACU 4 a 1 y se mantiene expectante por los puestos de arriba. En Villa Minetti triunfo San Lorenzo de Ambrosetti que no quiere perder el rumbo del lote de arriba, mientras que en Bandera, Unión y Juventud empató con San Lorenzo Tostado 1 a 1. En sub 23, ahora hay dos lideres, son Central y Atlético Tostado, que se verán las caras el próximo domingo.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA- FUENTE MAXIMA FM:

SUB 23

Zarate Basket ascendió a la Liga Nacional de Basquetbol

SPORTIVO (2) VS SAN LORENZO A (0)- ARBITRO: DIEGO BEJARANO

GOLES: Enzo Ledesma- Tomas Ponce

Exp: Ferreyra (SLA)

AT. TOSTADO (3) VS LIBERTAD (2)- ARBITRO: HECTOR JIMENEZ

GOLES: Rodrigo Roldan- Milton Vellozo- Marcos Mantovani

GOLES: Damian Martinet- Mateo Poletto

Exp: Luis Fratte (LVT)

UNION Y JUVENTUD ( 4) VS SAN LORENZO T. (1) – ARBITRO: CARLOS GALERA

GOLES: Francisco Torres- Agustin Mnasilla- Barraza- Cejas

GOL: Joaquin Zapata

Exp: Leguizamon (UJB)

ATLETICO SELVA (2) VS FERRO DHO (1)- ARBITRO: MARCELO RETAMOSO

GOLES: Tomas Ruiz Diaz- Santiago Anaya

GOL: Ricardo Andrada

EXP: Sanchez y Videla (FD)

UNION SG (3) VS ATLETICO CERES (1)- ARBITRO: FERNANDO RETAMOSO

GOLES: Juan Cruz Ruffinatto- Emiliano Mareto (2)

GOL: Lautaro Vera



PRIMERA DIVISION

SPORTIVO (1) VS SAN LORENZO A (2)- ARBITRO: MAURO ROLDAN

GOL: Sanchez

GOLES: Gino Simonatti- Martin Almaraz

Exp: Maldonado (SVM)- Javier Garaya (SVM)

AT. TOSTADO (0) VS LIBERTAD (1)- ARBITRO: ALEJANDRO SCHNELLER

GOL: Axel Pianetti (EC)

UNION Y JUVENTUD (1) VS SAN LORENZO T. (1)- ARBITRO: MIGUEL GONZALEZ

GOL: Esteban Ganem

GOL: Enzo Iñiguez

ATLETICO SELVA (0) VS FERRO DHO (2)- ARBITRO: JUAN CARLOS GONZALEZ

GOLES: Emanuel Gimenez (EC)- Leandro Vaquer

UNION SG (4) VS ATLETICO CERES (1)- ARBITRO: HUGO MOREYRA

GOLES: Santiago Baldissone (2)- Franco Cochio- Gonzalo Cavallo

Gol: Elias Ardissono

LAS POSICIONES

TABLA DE POSICIONES SUB 23

CCAO 28– Atletico Tostado 28- Sportivo 27- San Lorenzo A. 26- Union SG 22- At. Selva 21- CACU 19- Union y Juventud 16- San Lorenzo T. 12- Union A 11 (X)- Libertad 11- Ferro Dho 10 (X)

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION

CAT 28- Libertad Trinidad 27- Unión SG 26-Ferro Dho 26 (X)- San Lorenzo A 24- CCAO 19- At. Selva 16- San Lorenzo T 16- Unión y Juventud 14 – Unión Arrufo 13 (X)–CACU 11- Sportivo 7-

PROXIMA FECHA: 15° DEL TORNEO – DOMINGO 25/06

Atl. Libertad Trinidad Vs.- San Lorenzo (T)

Atl. Ceres Unión Vs.- Unión y Juventud (B)

San Lorenzo (A) Vs.- Unión San Guillermo

Ferro Dho (SC) Vs.- Sportivo Villa Minetti

Union Dep. Arrufo Vs.- Club Atlético Selva

Club Atlético Tostado Vs.- Central Arg. Olímpico