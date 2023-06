Los cuatro de arriba ya juegan en otro planeta. Este domingo volvieron a ganar y solidificaron ese lote de privilegio para la liguilla. El Atlético Tostado se aprovechó de un Central alicaído y lo goleó 4 a 0 sin atenuantes. Unión san Guillermo se hizo fuerte en Hersilia y le ganó a San Lorenzo de Ambrosetti que empezó a sentir el rigor del certamen. Libertad Trinidad no pierde pisada del líder, y la ganó a San Lorenzo Tostado que todavía está dentro de los ocho.

Ferro Dho ganó, gustó y goleó 5 a 0 a Sportivo VM que ya está eliminado de la clasificación.

En tanto en el duelo de los de abajo, Unión Arrufo igualó 1 a 1 con Atlético Selva, y Unión y Juventud sin goles ante CACU.

Libertad Trinidad (2) Vs San Lorenzo T. (1)

Goles: Juan Pablo Basualdo- Alberto Lazo

Gol: Amilcar Monzon (p)

Ceres Unión (0) Vs Unión y Juventud (0)

Exp: Edgar Affaticatti (CACU)

Unión Arrufo (1) Vs At. Selva (1)

Gol: Facundo Toloza

Gol: Conrado Mandrille Lopez

San Lorenzo A. (0) Vs Unión SG- (2)

Goles: Cristian Wagner- Santiago Baldissone

Ferro Dho (5) Vs Sportivo-(0)

Goles: Joan Blesio- David Torancio- Leonel Barreto- José Fernández- Mario Sotomayor

At. Tostado (4) Vs Central (0)-

Goles: Gonzalo Algarbe- Esteban Demaria- Kevin Velázquez- Maximiliano Benítez

Las Posiciones

Tabla de Posiciones Sub 23

CCAO 29– Atlético Tostado 29- San Lorenzo A. 29- Sportivo 27- At. Selva 24- Union SG 22- CACU 22- Union y Juventud 16- San Lorenzo T. 13- Ferro Dho 13 (X)- Libertad 12- Union A 11 (X)

Tabla De Posiciones de Primera Division

CAT 31- Libertad Trinidad 30- Union SG 29-Ferro Dho 29 (X)- San Lorenzo A 24- CCAO 19- At. Selva 17- San Lorenzo T 16- Union y Juventud 15 – Union Arrufo 14 (X)–CACU 12- Sportivo 7-

Próxima Fecha

Domingo: 02/07

Sportivo Vs Unión Arrufo

Unión Sg Vs Ferro Dho

Unión Y Juventud Vs San Lorenzo A

San Lorenzo T. Vs Cacu

Miércoles 5/07

Central Vs Libertad

At. Selva Vs Cat